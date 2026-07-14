Тото Волф: Трябваше да спечелим всички състезания досега този сезон!

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, заяви, тимът е трябвало да спечели и деветте старта от началото на сезона. Той потвърди, че предпочита да има бърз, но ненадежден автомобил, отколкото обратното. Въпреки това той признава, че е време да се премахнат механичните проблеми в болида на Сребърните стрели.

Мерцедес доминира през сезон 2026 до момента, като спечели всичките девет полпозишъна в състезанията за Гран При, въпреки че бяха победени от Макларън и Ферари в няколко спринтови квалификации. Отборът обаче е спечелил само седем от тези девет надпревари.

Look how George has fought back over the past three rounds 👀



He now trails Kimi by just 25 points #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/LeKToQLnJr — Formula 1 (@F1) July 13, 2026

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Пилотът на Ферари Люис Хамилтън триумфира в Барселона, където електрически проблем извади Кими Антонели от състезанието, докато се движеше на втора позиция. Три седмици по-рано, по време на Гран При на Канада, подобен дефект доведе до отпадането на Джордж Ръсел от лидерската позиция.

В последното състезание за Гран При на Великобритания предпазителят на колелото на Антонели се счупи, което му попречи да отправи сериозно предизвикателство към доминиращия лидер Шарл Льоклер.

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Запитан дали тези проблеми с надеждността се дължат на достигането на лимита и дали Мерцедес трябва „малко да намали темпото“, Волф отговори: „Мисля, че ние сме организация, изцяло фокусирана върху представянето. Както от страна на шасито, така и от страна на двигателя, искаме да изстискаме абсолютно всичко.“

„Предпочитам леко да намаля нещо, което е наистина добро, и да поправя някои от проблемите с надеждността, отколкото да изоставам в скоростта. Досега сме спечелили шест от осем състезания? Изгубих им бройката. И предпочитам това, отколкото да сме бавни и надеждни.“

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Когато му беше посочено, че статистиката е седем победи от девет кръга, Волф добави: „Трябваше да са девет от девет.“

Въпреки тези проблеми, Мерцедес все още е изминал повече километри от всеки друг отбор освен Ферари във Формула 1 този сезон – 5215 от възможни 5408 км.

На дъното на тази класация се намира Астън Мартин, който е завършил 3753 км, след като е регистрирал едва осем успешни финала за двете от 18 възможни. Все пак статистиката показва седем от 12 след априлската пауза, което демонстрира така нужния ранен напредък с проблемната задвижваща система на Хонда.

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Снимки: Gettyimages