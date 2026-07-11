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Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

  • 11 юли 2026 | 18:02
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Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

Бившият собственик на Челси Кен Бейтс почина на 94-годишна възраст. Той е прекарал последните си часове в Монако, заобиколен от жена си и семейството си. От Челси обявиха, че Бейтс е починал, като изказаха съболезнования към съпругата му, семейството му и приятелите му.

Бейтс купи лондонския клуб за 1 паунд през 1982 г. и беше начело на “сините” 22 години. Той го продаде на Роман Абрамович през 2003 г. за около 140 милиона лири. Две години по-късно той стана собственик на Лийдс и ръководи клуба осем години.

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Снимки: Imago

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