Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

Бившият собственик на Челси Кен Бейтс почина на 94-годишна възраст. Той е прекарал последните си часове в Монако, заобиколен от жена си и семейството си. От Челси обявиха, че Бейтс е починал, като изказаха съболезнования към съпругата му, семейството му и приятелите му.

Бейтс купи лондонския клуб за 1 паунд през 1982 г. и беше начело на “сините” 22 години. Той го продаде на Роман Абрамович през 2003 г. за около 140 милиона лири. Две години по-късно той стана собственик на Лийдс и ръководи клуба осем години.

Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.



The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.



Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026

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Снимки: Imago