В Ман Юнайтед потриват ръце за евентуална раздяла между Гарначо и Челси

Манчестър Юнайтед може да се възползва от втора доходоносна клауза за бъдеща продажба, свързана с евентуалното напускане на Алехандро Гарначо, след като Мейсън Грийнууд е близо до преминаване във Фенербахче. За Гарначо нещата се оказаха трудни, откакто премина от „Олд Трафорд“ на „Стамфорд Бридж“ миналото лято срещу 40 милиона паунда.

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Аржентинецът не успя да остави значима следа в западен Лондон, докато „сините“ се сринаха до 10-о място във Висшата лига, пропускайки изцяло европейските турнири. Това подхрани спекулациите, че 22-годишният играч може да бъде продаден. Местните медии дори твърдят, че на "Стамфорд Бридж" са готови да разгледат оферти от порядъка на 42,5 милиона паунда.

В Челси вече са готови да продадат Гарначо

От "Олд Трафорд" биха могли да приберат допълнителна сума от миналогодишната продажба на Гарначо, след като поставиха 10-процентна клауза за бъдещ трансфер в споразумението. Това им дава право на дял от всяка бъдеща трансферна сума, ако от Челси решат да се разделят с играча. Според информации от Италия, Рома проявява интерес към възпитаника на академията на Юнайтед.

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Твърди се, че класирането на клуба от Серия А за Шампионската лига ще им позволи да осъществят постоянен трансфер, ако желаят, въпреки че в идеалния случай биха предпочели да привлекат крилото под наем с опция за закупуване. Тъй като Гарначо е продукт на академията, след като се присъедини към Юнайтед от Атлетико Мадрид само за 100 000 паунда през 2020 г., първоначалната сума от 40 милиона паунда, получена от Челси, беше регистрирана като чиста печалба съгласно Правилата за печалба и устойчивост на Висшата лига.

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Снимки: Gettyimages