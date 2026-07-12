81 години от рождението на легендарния Димитър Пенев

Днес легендарният Димитър Пенев трябваше да навърши 81 години.

Името му завинаги ще остане вписано със златни букви в историята на българския футбол.

Като селекционер той изведе националния отбор до незабравимото четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година – най-големия успех в историята на България.

„Стратега от Мировяне“ не беше просто велик треньор. Той беше символ на отдаденост, характер и любов към играта, човек, който вдъхнови поколения футболисти и фенове.

Димитър Пенев си отиде от този свят на 3 януари 2026 година, оставяйки след себе си наследство, което никога няма да бъде забравено.

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