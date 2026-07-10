ЦСКА поздрави героя от мача с Дери Сити

Днес нападателят на ЦСКА Йоанис Питас празнува 30-ия си рожден ден. Той е роден на 10 юли 1996 г. в Лимасол, Кипър. Започва футболния си път с екипа на местния Аполон (Лимасол), за който изиграва общо 177 мача и отбелязва 51 попадения. Печели шампионската титла на Кипър за сезон 2022/23 г. и Суперкупата на Кипър през 2022 г. Става голмайстор на кипърското първенство за сезон 2022/23 г. Прекарва и един сезон в Еносис (Паралимни), където играе в 35 мача и отбелязва 13 гола.

През юли 2023 г. е трансфериран в шведския АИК, където участва в 50 мача и отбелязва 26 гола. Неизменен титуляр в националния отбор на Кипър, за който има 55 мача и 11 гола.

Питас: След седмица отиваме да свършим работата си

Питас дойде в ЦСКА в началото на 2025 г., като оттогава взе участие в 65 официални двубоя и отбеляза 22 гола. Вчера нападателят реализира две от трите попадения при победата с 3:2 над Дери Сити в мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

"ЦСКА честити рождения ден на Йоанис Питас и му желае здраве, още много попадения и трофеи с екипа на "армейците"!", написаха от Борисовата градина.

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