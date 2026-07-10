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  3. Улаус Скаршем ще продължи кариерата си в Сарпсборг 08

Улаус Скаршем ще продължи кариерата си в Сарпсборг 08

  • 10 юли 2026 | 17:27
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Улаус Скаршем ще продължи кариерата си в Сарпсборг 08

Норвежкият полузащитник Улаус Скаршем, който преди няколко седмици разтрогна договора си с ЦСКА по взаимно съгласие, ще играе през следващите две години в норвежкия Сарпсборг 08. Според TV2 28-годишният футболист е подписал договор с норвежкия клуб до 2028 година.

ЦСКА приключи със Скаршем
ЦСКА приключи със Скаршем

Скаршем преминава в тима като свободен агент. Роденият в Трьомсо футболист премина в ЦСКА от Розенборг през февруари 2024 година за 550 хиляди евро. Той изигра общо 62 мача за "червените" във всички турнири, в които вкара 5 гола и се отчете с 9 асистенции.

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