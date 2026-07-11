След над пет години пауза отново играч на ЦСКА вкара два гола в един мач в Европа

След пет години и половина играч на ЦСКА пак вкара два гола в един мач в евротурнирите. Направи го Йоанис Питас, който се разписа два пъти при 3:2 над Дери Сити. За последно две попадения в една среща реализира друг нападател – Али Соу. Това стана при победата на “червените” с 3:1 над Рома на „Васил Левски“ на 10 декември 2020 г. в групите на Лига Европа при Бруно Акрапович.

Мачът ЦСКА - Дери Сити четвърти по посещаемост в Европа

Йоанис Питас вече има 6 гола в Европа в кариерата си в 31 мача. 4 попадения бележи с екипа на кипърския Аполон (Лимасол). Досега той бе играл в евротурнирите само с този отбор – 30 двубоя в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Дебютният му гол в Европа пак е при домакинска победа с 3:2 над датския Мидтиланд в квалификациите за ЛЕ на 17 август 2017 г. с Аполон. За ЦСКА нападателят вече има 22 гола във всички надпревари – efbet Лига, Купата на България и евротурнирите. Реализирал ги е в 65 мача.

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