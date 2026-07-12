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Дери взе кошмар на Юнайтед преди реванша с ЦСКА

  • 12 юли 2026 | 02:37
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Съперникът на ЦСКА в Лига ЕвропаДери Сити, продължава с лятната си селекция, като последното ново попълнение на тима е Дара Бърнс, който се присъединява към тима от Гримзби Таун!

23-годишният халф познава отлично ирландската лига, след като е играл както за Шамрок Роувърс, така и за Сейнт Патрикс.

Той е представял както Република Ирландия, така и Северна Ирландия на международно ниво в юношеските и младежките формации.

Бърнс бе част от състава на Гримзби, който изхвърли Манчестър Юнайтед още във втория кръг на последното издание на ФА Къп. Във въпросния мач Бърнс даде асистенция при паметната победа на четвъртодивизионния тим с 14:13 над „червените дяволи“ след изпълнение на дузпи.

Реваншът между Дери Сити и ЦСКА в Северна Ирландия е на 16-и юли (четвъртък) от 20:30 часа българско време, като „армейците“ спечелиха първия мач в София с 3:2.

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