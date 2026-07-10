Мачът ЦСКА - Дери Сити четвърти по посещаемост в Европа

Вчерашният мач между ЦСКА и Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа, спечелен от "армейците" с 3:2, е бил изгледан от 12 713 зрители на Националния стадион "Васил Левски". Това му отрежда четвърто място сред всички изиграни дотук европейски срещи.

ЦСКА благодари на феновете за подкрепата срещу Дери Сити

Интересно е, че двата най-посетени двубоя са от Лига Европа. Най-много фенове е имало на Карабах - Вестри (23 549), след което се нарежда Хайдук (Сплит) - Жилина (22 352). Третият най-посетен мач е този между Кайрат и Сутиеска от Шампионската лига (14 356), а след него се нарежда именно сблъсъкът между тима на Христо Янев и северноирландците.

Двубоят между Борац и Левски е бил вторият най-посетен от първия кръг на ШЛ

В тази класация е и гостуването на Левски в Баня Лука, където на трибуните на стадион "Градски" е имало 10 102 души.

🏟️ Top 15 attendances | UEFA Q1 First Legs (7-9 Jul)



🟠 23,549 🇦🇿 Qarabağ v 🇮🇸 Vestri

🟠 22,352 🇭🇷 Hajduk Split v 🇸🇰 Žilina

🔵 14,356 🇰🇿 Kairat v 🇲🇪 Sutjeska

🟠 12,713 🇧🇬 CSKA Sofia v 🇮🇪 Derry City

🟢 10,107 🇧🇦 Sarajevo v 🇫🇮 Inter Turku

🔵 10,102 🇧🇦 Borac v 🇧🇬 Levski Sofia

🔵… pic.twitter.com/oR2VKi9q04 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google