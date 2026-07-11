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Христо Янев готви няколко промени за реванша с Дери Сити

  • 11 юли 2026 | 09:09
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Треньорът на ЦСКА Христо Янев планира между две и четири промени в състава за реванша с Дери Сити в четвъртък (16 юли) в Лондондери, пише „Тема Спорт“. Почти сигурно наставникът на “червените” ще смени младия български халф Петко Панайотов с Макс Ебонг и нападателя Сантиаго Годой с Жоел Цварц. Беларуският национал Ебонг пропусна първия мач с Дери заради наказание от миналия сезон, но е на линия за реванша и ще играе. Аржентинецът Годой направи слаб мач на „Васил Левски“ и бе заменен именно от Цварц, който в ответната среща почти сигурно ще е титуляр.

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Съществува вероятност промените да нараснат до 4. Една от тях пак касае средата на терена. Там Исак Соле, който също бе сред игралите под нивото си в първата среща с ирландците, може да отстъпи мястото си на Джеймс Ето‘о. Камерунецът пропусна цялата подготовка, като не игра и в последната контрола с Марек, въпреки че се бе прибрал в София. След първата лятна проверка с Брине Гросупле Янев заяви, че полузащитникът страда от инфекциозно заболяване. Eтo’o се възстановяваше в родината си Камерун. Все пак халфът попадна в групата за първия мач с Дери Сити, но не се появи в игра, тъй като отскоро тренира пълноценно. Привлеченият от Ботев полузащитник ще вземе участие в ответната среща, но в последния момент ще се решава дали да започне сред 11-те, или да се включи в хода на двубоя.

Промяна може да има и в центъра на защитата заради неубедителното представяне в тази зона. Там родният национал Теодор Иванов не е изключено да отстъпи мястото си на последното ново попълнение – котдивоарският бранител Жан-Филип Гбамен. Той бе картотекиран в УЕФА в последния момент и остана неизползвана резерва при 3:2 над Дери в четвъртък.

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