Делова с прощална публикция

Лумбард Делова използва профила си в Instagram, за да се сбогува с ЦСКА след трансфера си в турския Амедспор. Националът на Косово парафира с новия си клуб за период от три години - до лятото на 2029 г. В Амед играе българското крило Здравко Димитров.

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Делова написа, че е горд от всичко постигнато с екипа на ЦСКА, акцентирайки на Купата на България. Той благодари на съотборниците си, на треньорите, с които работи, както и на феновете за незабравимите 2 години.

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