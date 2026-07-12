Бекъм стиска палци за "трите лъва" отблизо

Очаквано, срещата между Англия и Норвегия от 1/4-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико привлече голямо внимание към себе си.

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

Във ВИП ложите на "Хард Рок Стейдиъм" бе забелязан бившият английски национал Дейвид Бекъм, който понастоящем развива бизнеса си в САЩ като съсобственик в актуалния шампион от американската Мейджър Лийг Сокър - Интер Маями.

6

Освен Бекъм и съпругата му Виктория, на стадиона в Маями имаше и други световни звезди, като там бе и президентът на ФИФА - Джани Инфантино.

Мачът между Англия и Норвегия ще определи третия полуфиналист на Мондиала в Северна Америка.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 двубоя от шампионата на планетата може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google