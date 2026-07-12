Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МОНДИАЛ 2026, НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Бекъм стиска палци за "трите лъва" отблизо

Бекъм стиска палци за "трите лъва" отблизо

  • 12 юли 2026 | 00:09
  • 294
  • 0
Бекъм стиска палци за "трите лъва" отблизо

Очаквано, срещата между Англия и Норвегия от 1/4-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико привлече голямо внимание към себе си.

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)
Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

Във ВИП ложите на "Хард Рок Стейдиъм" бе забелязан бившият английски национал Дейвид Бекъм, който понастоящем развива бизнеса си в САЩ като съсобственик в актуалния шампион от американската Мейджър Лийг Сокър - Интер Маями.

6 Англия - Норвегия (четвъртфинал)

Освен Бекъм и съпругата му Виктория, на стадиона в Маями имаше и други световни звезди, като там бе и президентът на ФИФА - Джани Инфантино.

Мачът между Англия и Норвегия ще определи третия полуфиналист на Мондиала в Северна Америка.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 двубоя от шампионата на планетата може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

  • 11 юли 2026 | 21:21
  • 1718
  • 5
Ромеро отговори на Куртоа

Ромеро отговори на Куртоа

  • 11 юли 2026 | 20:43
  • 3733
  • 4
Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

  • 11 юли 2026 | 19:50
  • 915
  • 2
Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 392
  • 2
Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

  • 11 юли 2026 | 18:16
  • 2017
  • 2
Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

  • 11 юли 2026 | 18:02
  • 2079
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

  • 12 юли 2026 | 00:32
  • 23121
  • 207
България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 23354
  • 115
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 47258
  • 36
Носкова триумфира на "Уимбълдън"

Носкова триумфира на "Уимбълдън"

  • 11 юли 2026 | 20:41
  • 12804
  • 17
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 14295
  • 36
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 7315
  • 33