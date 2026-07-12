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МОНДИАЛ 2026, НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ
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  3. Правилно ли бе отменен голът на Норвегия?

Правилно ли бе отменен голът на Норвегия?

  • 12 юли 2026 | 01:32
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Двубоят между Англия и Норвегия не остана без спорни положения.

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)
Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

"Викингите" вкараха гол чрез Торбьорн Хегем през второто полувреме на 1/4-финала от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и вече се виждаха напред в резултата.

6 Англия - Норвегия (четвъртфинал)

Тогава обаче ВАР се намеси и отмени попадението, а двата отбора продължиха при 1:1

Причината бе, че Ерлинг Холанд прекалено грубо е действал според съдията Клерман Тюрпен в наказателното поле.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между "викингите" и "трите лъва", както и всички 104 мача от шампионата на планетата може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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