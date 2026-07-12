Правилно ли бе отменен голът на Норвегия?

Двубоят между Англия и Норвегия не остана без спорни положения.

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

"Викингите" вкараха гол чрез Торбьорн Хегем през второто полувреме на 1/4-финала от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и вече се виждаха напред в резултата.

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Тогава обаче ВАР се намеси и отмени попадението, а двата отбора продължиха при 1:1

Причината бе, че Ерлинг Холанд прекалено грубо е действал според съдията Клерман Тюрпен в наказателното поле.

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