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Пикфорд е ненадминат сред английските национали

  • 12 юли 2026 | 01:52
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Вратарят Джордан Пикфорд, се превърна във футболиста с най-много мачове на Световни първенства в историята на Англия.

32-годишният вратар излезе за 18-и път на световни футболни финали с екипа на Англия в 1/4-финала на Мондиал 2026 срещу Норвегия.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Преди този мач Пикфорд делеше първото място с колегата си Питър Шилтън, който има 17 мача за „трите лъва“ на Мондиали, колкото вече има и Хари Кейн - също титуляр срещу “викингите”.

За Пикфорд това е трето участие на Световно първенство, като в предходните 17 срещи той бе запазил 6 сухи мрежи и бе инкасирал 17 гола.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между "викингите" и "трите лъва", както и всички 104 мача от шампионата на планетата, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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