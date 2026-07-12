Пикфорд е ненадминат сред английските национали

Вратарят Джордан Пикфорд, се превърна във футболиста с най-много мачове на Световни първенства в историята на Англия.
32-годишният вратар излезе за 18-и път на световни футболни финали с екипа на Англия в 1/4-финала на Мондиал 2026 срещу Норвегия.
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Преди този мач Пикфорд делеше първото място с колегата си Питър Шилтън, който има 17 мача за „трите лъва“ на Мондиали, колкото вече има и Хари Кейн - също титуляр срещу “викингите”.
За Пикфорд това е трето участие на Световно първенство, като в предходните 17 срещи той бе запазил 6 сухи мрежи и бе инкасирал 17 гола.
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