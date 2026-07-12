Пикфорд е ненадминат сред английските национали

Вратарят Джордан Пикфорд, се превърна във футболиста с най-много мачове на Световни първенства в историята на Англия.

🥇 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Jordan Pickford has overtaken fellow goalkeeper Peter Shilton to become the English player with the most World Cup appearances



• Pickford - 18 Games

• Shilton - 17 Games

• Harry Kane - 17 Games



Via: @GoalsXtra pic.twitter.com/EKrI37qob0 — HOOLIGAN SOCCER (@hooligan_soc) July 11, 2026

32-годишният вратар излезе за 18-и път на световни футболни финали с екипа на Англия в 1/4-финала на Мондиал 2026 срещу Норвегия.

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Преди този мач Пикфорд делеше първото място с колегата си Питър Шилтън, който има 17 мача за „трите лъва“ на Мондиали, колкото вече има и Хари Кейн - също титуляр срещу “викингите”.

За Пикфорд това е трето участие на Световно първенство, като в предходните 17 срещи той бе запазил 6 сухи мрежи и бе инкасирал 17 гола.

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