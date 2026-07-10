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Капитанът на Белгия: Испания ще е трудна за побеждаване

  • 10 юли 2026 | 10:11
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Капитанът на Белгия Юри Тилеманс смята, че мачът на осминафиналите срещу САЩ е бил най-доброто представяне на отбора на Световното първенство до момента, но също така това 4:1 е доказателство и за правилния подбор на хората от треньора. Сега ги чака мач с Испания, в който те се надяват да се справят още по-добре. Тази вечер от 22:00 часа българско време „червените дяволи“ излизат срещу европейския шампион Испания в опит да стигнат нов полуфинал на най-престижния спортен форум.

Селекционерът на Белгия преди мача с Испания: Статистиката е направена, за да бъде нарушавана
Селекционерът на Белгия преди мача с Испания: Статистиката е направена, за да бъде нарушавана

Тилеманс вярва, както и останалите в отбора, че имат качествата да се справят с класния противник. И разказва, че винаги имат един коз в запас – така например „с желанието да запечата победата по категоричен начин, треньорът на Белгия Рюди Гарсия е вкарал супер-резервата Ромелу Лукаку“. И когато всички доиграват такъв мач, Лукаку запечатва победата с третия си гол в турнира съвсем на края.

„Мисля, че всички играчи, избрани от треньора, свършиха страхотна работа и това просто показва силата на нашия отбор“, каза капитанът на Белгия Юри Тилеманс. „Искаме да продължим да се представяме добре и да спечелим и следващия си мач, но знаем, че Испания ще бъде много трудна за побеждаване“.

А Тилеманс демонстрира подхода „ол-ин“, когато Гарсия го постави еднократно на позицията на атакуващия халф вместо звездата Кевин Де Бройне.
„Това беше различна роля за мен“, каза Тилеманс. „Бях по-високо на терена, което ми подхожда добре. Опитвам се да бъда най-добрият играч, който мога да бъда на всяка позиция, на която трябва да играя, за да помогна на отбора и да го водя в мача“.

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Де ла Фуенте: Не мисля за нищо друго освен Белгия

Белгия продължава напред без халфа Амаду Онана, който получи контузия – увредена предна кръстна връзка от мача със САЩ, което го прави единствен липсващ в тима. Белгийците биха били щастливи, ако стигнат до полуфинала, тъй като там ще ги чака Франция – регионален съперник, а двете страни имат много връзки по между си.

„Първо и единствено мислим за Испания. Това е като планина, която трябва да изкачваш дълго. А зад нея ни чака Франция“, обясни Тилеманс пред журналистите на последната тренировка на отбора преди мача.

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Снимки: Gettyimages

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