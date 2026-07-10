Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Дани Олмо: В момента мислим само за мача с Белгия

Дани Олмо: В момента мислим само за мача с Белгия

  • 10 юли 2026 | 06:53
  • 314
  • 0
Дани Олмо: В момента мислим само за мача с Белгия

Халфът Дани Олмо подчерта, че испанският национален отбор е изцяло концентриран върху предстоящия четвъртфинален сблъсък с Белгия на Световното първенство. В изявление за официалния сайт на Испанската футболна федерация (РФЕФ) той сподели очакванията си за двубоя.

„За да достигнем полуфиналите, трябва да преодолеем един страхотен съперник. Белгия е много балансиран тим. Разполагат с един от най-добрите вратари в света в лицето на Тибо Куртоа, както и с играчи на всяка позиция, които могат да решат мача. Възможността да се класираме за полуфинал на Световно първенство означава, че съм изправен пред един от най-важните двубои в кариерата си. Готови сме за него. Целта ни е да спечелим Мондиала, а за да го направим, първо трябва да победим Белгия“, заяви Олмо.

Испания стартира колебливо срещу сензацията на турнира Кабо Верде, което породи съмнения относно статута на тима като един от фаворитите за трофея. Въпреки това победителите в група „H“ записаха четири поредни успеха след това, като последният бе с 1:0 над съседите от Португалия.

„Подхождаме към всеки мач, сякаш е финал. Треньорът винаги ни повтаря, че най-важният двубой е следващият. Много сме щастливи, че стигнахме до тази фаза, но искаме да продължим колкото се може по-дълго, надявайки се това да е до самия финал“, добави полузащитникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рабио: Показахме устойчивост и решителност

Рабио: Показахме устойчивост и решителност

  • 10 юли 2026 | 03:27
  • 503
  • 0
Уахби: Имаше ръка преди гола на Мбапе

Уахби: Имаше ръка преди гола на Мбапе

  • 10 юли 2026 | 03:06
  • 4246
  • 3
Дешан вече е ненадминат по победи

Дешан вече е ненадминат по победи

  • 10 юли 2026 | 02:55
  • 998
  • 0
Мбапе е участвал в 10 от головете на Франция

Мбапе е участвал в 10 от головете на Франция

  • 10 юли 2026 | 02:45
  • 520
  • 0
Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

  • 10 юли 2026 | 02:32
  • 684
  • 0
Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

  • 10 юли 2026 | 02:31
  • 1513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 74017
  • 213
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 132766
  • 640
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 18725
  • 72
Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
  • 43053
  • 46
Ясни са финалистките на Уимбълдън

Ясни са финалистките на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:09
  • 31281
  • 10
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 1104
  • 1