Дани Олмо: В момента мислим само за мача с Белгия

Халфът Дани Олмо подчерта, че испанският национален отбор е изцяло концентриран върху предстоящия четвъртфинален сблъсък с Белгия на Световното първенство. В изявление за официалния сайт на Испанската футболна федерация (РФЕФ) той сподели очакванията си за двубоя.

„За да достигнем полуфиналите, трябва да преодолеем един страхотен съперник. Белгия е много балансиран тим. Разполагат с един от най-добрите вратари в света в лицето на Тибо Куртоа, както и с играчи на всяка позиция, които могат да решат мача. Възможността да се класираме за полуфинал на Световно първенство означава, че съм изправен пред един от най-важните двубои в кариерата си. Готови сме за него. Целта ни е да спечелим Мондиала, а за да го направим, първо трябва да победим Белгия“, заяви Олмо.

Испания стартира колебливо срещу сензацията на турнира Кабо Верде, което породи съмнения относно статута на тима като един от фаворитите за трофея. Въпреки това победителите в група „H“ записаха четири поредни успеха след това, като последният бе с 1:0 над съседите от Португалия.

„Подхождаме към всеки мач, сякаш е финал. Треньорът винаги ни повтаря, че най-важният двубой е следващият. Много сме щастливи, че стигнахме до тази фаза, но искаме да продължим колкото се може по-дълго, надявайки се това да е до самия финал“, добави полузащитникът.

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Снимки: Gettyimages