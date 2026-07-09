Карабах почти си гарантира битка с ЦСКА или Дери, следете ЛЕ тук

В мометна се играят мачовете от първия предварителен кръг на Лига Европа. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на резултатите в реално време.
Логично, българската публика е вперила поглед в голямото завръщане на 31-кратния шампион ЦСКА в европейските клубни турнири. "Червените" играят с Дери Сити, което е първи мач за тях на Стария континент от 2023 г.
ЦСКА 3:1 Дери Сити, пропуск на Сенси
Екзекуторът на европейските шампиони, ако стигне до следващия кръг, почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах, който до голяма степен си свърши работата и разби Вестри от Исландия с 3:0 в първия мач.
Карабах взе три гола аванс срещу Вестри и гледа смело към ЦСКА или Дери Сити
Традиционният молдовски участник в европейските клубни турнири Шериф (Тираспол) не успя да стигне до победа срещу словенския Алуминий и то на родна земя, стигайки само до нулево равенство.
Шериф с Дюлгеров не успя да вземе преднина срещу Алуминий
Във втория кръг от пресявките на надпреварата ПАОК на Кирил Десподов ще срещне някой измежду Университатя (Клуж) и Динамо (Киев), които също не си вкараха голове в първия мач тази вечер.