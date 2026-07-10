Бруно Жордао: Имаме отличен отбор, но трябва да подобрим представянето си

Португалският полузащитник на ЦСКА Бруно Жордао говори след победата с 3:2 над Дери Сити в първия мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки аванса преди реванша, халфът призна, че късното допускане на втори гол е внесло известно разочарование в състава.

„Очевидно, когато имаш преднина от два гола и допуснеш попадение в края, е малко фрустриращо. Това обаче е футболът – трябва да се подобряваме и да играем още по-добре в следващия мач“, коментира Жордао.

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

Той отличи силното представяне в предни позиции и бързия преход от защита в атака, довели до трите гола за „армейците“. Жордао бе категоричен, че в отбора има сериозна конкуренция и всеки един футболист е готов да даде най-доброто от себе си на терена.

„Имаме много добър отбор. Всички играчи са готови да влязат в игра и няма значение кой стартира – качеството и интензивността остават същите. Смятам, че ще ставаме все по-добри с напредването на сезона.“

За реванша португалецът посочи, че ЦСКА трябва да запази същата агресия и борбен дух, за да си гарантира класирането в следващата фаза на турнира.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google