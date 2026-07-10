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"Армията" готова поне след месец

  • 10 юли 2026 | 09:43
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ЦСКА изигра на Националния стадион "Васил Левски" първото си домакинство за новия сезон. Очаква се завръщането на "Армията" да се случи най-рано в средата на август, твърди "Тема Спорт". Както е известно, целта на ръководството беше стадионът да бъде готов още за старта на тази кампания.

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Различните довършителни работи обаче продължават с пълна сила и ще отнемат още поне един месец. Близо половината от седалките вече са поставени, а вътрешните помещения в сектор А също вървят към приключване. От завършването на тези дейности, както и от развитието на европейските мачове и абонаментната кампания зависи кой ще е първият двубой на стадион "Българска армия".

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