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Мондиал 2026: Франция - Мароко
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  3. Питас: След седмица отиваме да свършим работата си

Питас: След седмица отиваме да свършим работата си

  • 9 юли 2026 | 23:10
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Големият герой за ЦСКАЙоанис Питас, сподели впечатленията си след успеха с 3:2 над Дери Сити. Питас вкара два гола за "червените".

22 ЦСКА : Дери Сити I

"Знаехме колко важен беше днешният сблъсък. ЦСКА трябва да е в Европа. Знаехме, че е първи двубой, но стигнахме до победата. След седмица отиваме да свършим работата си. Мислех, че можем да направим по-изразителен резултата. Трябва да сме по-фокусирани. Резултатът е по-близък между двата тима. Щастлив съм, че успях да се разпиша. Много съм щастлив от представянето си".

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