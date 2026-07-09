Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Тибо Куртоа: Белгия може да стане световен шампион

Тибо Куртоа: Белгия може да стане световен шампион

  • 9 юли 2026 | 10:10
  • 98
  • 0

Вратарят на белгийския национален отбор Тибо Куртоа изрази увереност, че тимът му притежава нужния потенциал, за да триумфира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

„Можем да спечелим Мондиала. Разполагаме с много талантливи футболисти, повечето от които се състезават за големи европейски клубове. Всички в нашия отбор осъзнават, че е възможно. Мисля, че имаме силен състав с качества, които Испания ще трябва да вземе предвид“, заяви стражът на Реал Мадрид.

Куртоа призна, че е бил много близо до отказване от националния отбор, но е променил решението си. „Бях на косъм да се откажа. Спечелил съм всичко възможно с Реал Мадрид. С националния отбор не успяхме да вземем голям трофей, но мисля за многото млади момчета, които идват“, сподели той.

Вратарят вярва, че Белгия може да се превърне в една от изненадите на всеки голям форум. „На всеки турнир има изненади – Шампионска лига, Лига Европа, Световно първенство. Винаги има такива и мисля, че ние можем да бъдем една от тях“, коментира Куртоа.

Той също така анализира потенциален сблъсък с Испания, определяйки ги като фаворит. „Испания е фаворит, разбира се. Те са отлични във владеенето на топката и когато я загубят, веднага пресират противника. Знаем, че Ламин Ямал е невероятно талантлив в ситуации един на един. Той е бърз, пъргав и може да преодолее двама играчи, ако се наложи“, каза белгийският страж.

Считан за един от най-добрите вратари в света, Куртоа познава отлично испанския футбол след дългите си периоди в Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

„Живея в Испания от 11 години, което е дълго време. Животът там е малко по-спокоен, а времето е по-хубаво. Но в крайна сметка си оставам белгиец. Испания е моят втори дом и вероятно ще продължа да живея там след края на кариерата си. Имам и две деца, които са по-скоро испанци, отколкото белгийци, но в крайна сметка предстоящият мач е изцяло за Белгия“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 2292
  • 3
Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

  • 9 юли 2026 | 09:14
  • 742
  • 1
Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

  • 9 юли 2026 | 08:30
  • 2126
  • 0
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 4948
  • 1
Чуамени подновява договора си с Реал с още пет години

Чуамени подновява договора си с Реал с още пет години

  • 9 юли 2026 | 07:53
  • 2545
  • 0
Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

  • 9 юли 2026 | 06:53
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 13475
  • 50
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 2293
  • 3
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 4054
  • 0
Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 22019
  • 181
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 21937
  • 40
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 4948
  • 1