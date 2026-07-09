Тибо Куртоа: Белгия може да стане световен шампион

Вратарят на белгийския национален отбор Тибо Куртоа изрази увереност, че тимът му притежава нужния потенциал, за да триумфира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

„Можем да спечелим Мондиала. Разполагаме с много талантливи футболисти, повечето от които се състезават за големи европейски клубове. Всички в нашия отбор осъзнават, че е възможно. Мисля, че имаме силен състав с качества, които Испания ще трябва да вземе предвид“, заяви стражът на Реал Мадрид.

Куртоа призна, че е бил много близо до отказване от националния отбор, но е променил решението си. „Бях на косъм да се откажа. Спечелил съм всичко възможно с Реал Мадрид. С националния отбор не успяхме да вземем голям трофей, но мисля за многото млади момчета, които идват“, сподели той.

Вратарят вярва, че Белгия може да се превърне в една от изненадите на всеки голям форум. „На всеки турнир има изненади – Шампионска лига, Лига Европа, Световно първенство. Винаги има такива и мисля, че ние можем да бъдем една от тях“, коментира Куртоа.

Той също така анализира потенциален сблъсък с Испания, определяйки ги като фаворит. „Испания е фаворит, разбира се. Те са отлични във владеенето на топката и когато я загубят, веднага пресират противника. Знаем, че Ламин Ямал е невероятно талантлив в ситуации един на един. Той е бърз, пъргав и може да преодолее двама играчи, ако се наложи“, каза белгийският страж.

Считан за един от най-добрите вратари в света, Куртоа познава отлично испанския футбол след дългите си периоди в Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

„Живея в Испания от 11 години, което е дълго време. Животът там е малко по-спокоен, а времето е по-хубаво. Но в крайна сметка си оставам белгиец. Испания е моят втори дом и вероятно ще продължа да живея там след края на кариерата си. Имам и две деца, които са по-скоро испанци, отколкото белгийци, но в крайна сметка предстоящият мач е изцяло за Белгия“, завърши той.

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