Очертава се тежко време за Франция - Мароко

Към момента нормалното провеждане на двубоя между Франция и Мароко от четвъртфиналите на Световното първенство тази вечер не е застрашено от бури. “Петлите” вече си изпатиха срещу Ирак в груповата фаза, когато второто полувреме на мача беше забавено с два часа заради лоши условия. И все пак в 16:00 ч. местно време във Фоксбъро (23:00 часа българско), когато трябва да прозвучи първият съдийски сигнал, се очаква температурата да е 31°C.

Възпитаниците на Дидие Дешан вече имаха възможност да се запознаят със съоръжението, след като победиха Норвегия (4:1) в третия мач от груповата фаза на същия стадион. Този път обаче метеорологичните условия ще бъдат по-тежки от тези преди две седмици, когато температурата беше 24°C.

Според местната метеорологична служба (Нейшънъл Уедър Сървис), времето ще бъде слънчево с лека облачност, а температурата ще достигне 31°C. Очаква се тя леко да спадне с напредването на мача. Въпреки това не се прогнозират гръмотевични бури, макар че е възможно да завали дъжд в късните часове на вечерта.

Силната жега ще бъде съчетана с много висок ултравиолетов индекс, оценен на 9 по скала до 11. При такива стойности обикновено се препоръчва избягване на престой на открито, ако е възможно, или поне редовно нанасяне на слънцезащитен крем, тъй като слънчево изгаряне може да настъпи само за двадесет минути. Това е фактор, който трябва да се вземе предвид, тъй като французите и мароканците ще играят повече от час и половина, без да се броят евентуалните продължения.

Очаква се и висок процент на влажност. Между 16:00 и 20:00 ч. тя ще се увеличи от 57% на 82%, като ще нараства в хода на срещата. При една и съща температура повишаването на влажността прави жегата по-трудно поносима, създавайки усещане за тежест и увеличавайки изпотяването, а оттам и потенциала за дехидратация. Това са условия, с които „петлите“ вече се сблъскаха срещу Парагвай.

В онзи ден на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия термометърът показваше близо 37°C при влажност между 36% и 72%. Като бонус имаше и риск от гръмотевични бури и дъжд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google