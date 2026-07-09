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Хосам Хасан остава начело на Египет

  • 9 юли 2026 | 09:56
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Египетската футболна асоциация информира, че е одобрила удължаването на договора на селекционера на националния отбор Хосам Хасан след участието на Световното първенство в Северна Америка.

„Президентът Хани Або Рида обяви, че бордът на асоциацията е одобрил подновяването на контрактите на старши треньора на националния тим Хосам Хасан и директора на отбора Ибрахим Хасан“, се казва в изявлението на египетската футболна централа.

59-годишният специалист беше назначен през февруари 2024 година и изведе Египет до полуфиналите на Купата на африканските нации през 2025-а.

По-рано той бе заявил, че работи с националния отбор без договор от февруари 2026-а.

Египет постигна първата си победа на Световно първенство под ръководството на Хосам Хасан при успеха с 3:1 над Нова Зеландия в група G на Мондиал 2026. Тимът се наложи над Австралия след дузпи на 1/16-финалите, преди да загуби с 2:3 от действащия шампион Аржентина на осминафиналите.

Според местни медии в Египет новият договор на Хасан ще бъде до 2030 година.

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