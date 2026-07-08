Далич напусна, след като за девет години изведе Хърватия до исторически успехи

Златко Далич напусна поста на селекционер на национален отбор на Хърватия, потвърди местната футболна федерация. Решението е била на самият специалист, който си тръгва със статута на най-успешния треньор на “ватрените”. За близо девет години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мондиал 2018 и бронза на Мондиал 2022. Освен това взе и среброто в Лигата на нациите през 2023 година.

Той е информирал президента на федерацията Мариян Кустич, че иска да започне нов етап в кариерата си.

"Това със сигурност бе най-трудното ми решение. Винаги съм казвал, че няма по-голяма чест от това да водя националния си отбор и че не мога да имам по-важна, отговорна и красива работа от тази.

Подкрепата, която получих през последните дни, ме накара да преосмисля решението си да си тръгна, но... време е. Колкото и все още да чувствам амбицията и желанието да пиша нови успехи с Хърватия, чувствам, че това е подходящият момент да завърша тази невероятна ера. Тръгвам си с пълно сърце и горд, че съм допринесъл за най-големите успехи на хърватския футбол в историята, и желая на моя наследник, хърватския национален отбор и хърватския футбол много нови успехи, в които дълбоко вярвам”, заяви Далич.

Още преди дни хърватските медии обявиха, че най-вероятно постът ще бъде зает от Славен Билич.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

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