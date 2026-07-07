Меси срещу Салах: сблъсък на две национални икони

Лионел Меси срещу Мохамед Салах. Футболни легенди. Национални икони.

Във вторник (19:00 ч. българско време) в Атланта Аржентина се изправя срещу Египет за място на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г. Това е и среща между двама от най-великите играчи в историята на футбола.

Меси, на 39 години, и Салах, на 34, са в залеза на своите кариери. Меси вече намекна, че това ще бъде последното му Световно първенство, докато Салах все още се надява да играе и през 2030 г. Техните истории на световни финали са много различни.

Меси е световен шампион. Той е голмайстор номер едно в историята на турнира, рекордьор по участия и е сред водещите реализатори и на това първенство.

Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

За Салах сценарият е съвсем друг. На третото си световно първенство с Египет той за първи път достига до елиминационната фаза, като страната му за пръв път е на осминафинал.

По време на неговата кариера Египет загуби финалите за Купата на африканските нации през 2017 г. и 2021 г. Самият Салах имаше няколко публични спора с Египетската футболна асоциация по въпроси като имиджови права, организация на пътуванията и управлението на отбора. Неговата дузпа в стил „Паненка“ обаче помогна на страната му да напише история с победа след изпълнение на наказателни удари над Австралия в предишния кръг. Сега той ще се надява, че вторник ще му донесе най-великия момент на световни финали.

„Колкото по-близо е раздялата с любим човек, толкова повече ни липсва“

Най-често споменаваната дума в Аржентина в момента е „бикампеонато“ (поредна световна титла).

Но въпросът, който е в мислите на всички, но никой не иска да изрече, е: „Какво ще правим, когато Меси се оттегли?“.

Всеки нов мач на националния отбор на Световното първенство – като този срещу Египет във вторник – е още една стъпка към славата, шанс да се постигне нещо, което само две други държави са успявали (Италия през 1934 и 1938 г.; Бразилия през 1958 и 1962 г.).

И все пак, всеки мач ни доближава и до оттеглянето на най-голямата икона на аржентинския футбол: капитанът на националния отбор Меси.

Меси: Благодарение на този тим мога да играя на още един Мондиал

Неговите голове в този турнир (седем), новите му рекорди (участие на шесто Световно първенство, голове в осем поредни мача от световни финали) и драматичните сблъсъци като мача срещу Кабо Верде, държат страната фокусирана единствено върху настоящия момент.

На всичкото отгоре Меси играе така, сякаш е на 25, а не на 39 години.

Но всички знаем, че човекът, който изведе Аржентина до световна титла (Катар 2022) и два трофея от Копа Америка (Бразилия 2021 и САЩ 2024), танцува последното си танго с фланелката на „албиселесте“.

Така всяка победа е напредък в турнира, но и още една възможност да се насладим на човека, който успя да достигне същите висини като Диего Марадона в пантеона на футболните богове.

Интересно е, че много аржентински спортни журналисти критикуват факта, че на това Световно първенство националният отбор отново е станал „Меси-зависим“.

Едно от големите постижения, приписвани на селекционера Лионел Скалони, беше, че той е първият треньор, изградил отбор, който допълва Меси, а не разчита изцяло на него.

В годините преди идването на Скалони националният отбор преживя поредица от разочарования – загубеният финал на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия и две загуби с дузпи на финали на Копа Америка (Чили 2015 и САЩ 2016) – но това се промени при настоящия селекционер.

Сега само четири от 11-те гола, които Аржентина е вкарала в САЩ, не са дело на Меси. Двамата основни нападатели – Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес – изглежда играят просто като асистенти на великия капитан, а креативните халфове, които блестяха в предишни турнири – Енцо Фернандес и Алексис Мак Алистър – изглеждат по-фокусирани върху защитата на собствената врата, отколкото върху атаката на противниковата.

Както в личните взаимоотношения, изглежда, че колкото по-близо сме до раздялата с любим човек, толкова повече се нуждаем от него.

„Той е гордост, радост и вдъхновение“

Салах е много повече от футболист, той е гордост, радост и вдъхновение.

Той вдъхновява милиони египтяни всеки ден. Неговата история, от малкото селце Нагриг до най-големите футболни стадиони в света, кара всеки египтянин да се чувства горд.

Той ни показва, че с упорит труд и вяра всичко е възможно. Хората го виждат и изпитват надежда не само във футбола, но и в живота.

Това, което прави Салах още по-специален, е неговата личност. Той е скромен, спокоен и уважителен. Колкото и голям да става, той никога не забравя откъде е тръгнал. Винаги представя Египет по най-добрия начин и това е нещо, което всички ние наистина ценим и на което се възхищаваме.

Днес, докато гледаме Египет на Световното първенство, усещането е различно, когато Салах е на терена.

Когато Египет победи Австралия в труден мач, решен с дузпи, цялата страна изживяваше всеки миг заедно.

Сърцата биеха учестено, семействата бяха събрани и когато отборът печелеше, се усещаше като един голям празник в цял Египет.

Мохамед Салах е в центъра на това усещане – той води, вдъхновява и дава увереност на всички.

Египтяните обичат дълбоко Салах. Той обединява хората и ни носи моменти, които винаги ще помним. Когато играе, можеш да усетиш как цялата страна стои зад него, горда и изпълнена с надежда.

Салах вдъхновява сила, търпение и вяра. Той ни напомня винаги да продължаваме напред и да останем верни на себе си.

Салах не е просто футболна звезда, той е символ на гордост за всеки египтянин.

"Би Би Си"

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