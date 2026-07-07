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Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
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Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза, а стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта ще бъде арена на вълнуващ 1/8-финален сблъсък между настоящия шампион Аржентина и приятната изненада Египет. След драматични победи в предишния кръг, двата тима излизат в спор за място в заключителната фаза. Мачът противопоставя два тима, които трябваше да преминат през истински драми в предишния кръг. Аржентинците оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3:2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на дузпи.

Лионел Меси продължава да бъде движещата сила за водения от Лионел Скалони тим. С цели 7 гола от началото на турнира, 39-годишната легенда споделя лидерската позиция при голмайсторите и изглежда решен да изведе родината си до втора поредна титла, което би било истинска сензация. Въпреки това, защитата на „албиселесте“ показа неочаквани колебания срещу Кабо Верде, което дава надежди на техните съперници. Скалони има и някои кадрови проблеми, като под въпрос до последно ще бъдат Николас Гонсалес и защитникът Факундо Медина, докато Науел Молина вероятно ще бъде готов за старт в дясната зона на отбраната.

Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички
Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички

От другата страна, Египет под ръководството на Хосам Хасан демонстрира изключителна устойчивост. Макар Мохамед Салах да има само един гол до момента, неговото влияние върху играта е огромно – той е лидер в турнира по създадени голови положения (16) и има две асистенции на сметката си. „Фараоните“ ще трябва да се справят без контузения Ахмед Абу Ел Фоту, а състоянието на ключовия бранител Мохамед Абдел Монем остава неясно. Емам Ашур, който вече се разписа два пъти на първенството, ще бъде другата голяма заплаха за аржентинската врата, пазена от Емилиано Мартинес.

Хосам Хасан: Уважаваме Аржентина, но не се страхуваме
Хосам Хасан: Уважаваме Аржентина, но не се страхуваме

Тактическият сблъсък се очертава като битка между притежанието на топката от страна на Аржентина и експлозивните контраатаки на Египет. Мохамед Салах и Омар Мармуш ще се опитат да се възползват от пространствата, които крайните защитници на южноамериканците често оставят при включванията си в атака. В същото време, египетската централна двойка бранители в лицето на Ясер Ибрахим и Рами Рабия ще бъде подложена на огромен натиск от Меси и Лаутаро Мартинес. Очаква се Египет да подходи по-агресивно от мача с Австралия, тъй като пасивността срещу тим от класата на Аржентина може да бъде фатална.

Въпреки че Египет носи импулса на историческото си постижение, Аржентина остава солиден фаворит в този двубой. Опитът на „албиселесте“ в такива срещи и феноменалната форма на Меси вероятно ще натежат в полза на световните шампиони. Очаква се оспорван двубой, в който индивидуалната класа на аржентинските звезди да направи разликата, но „фараоните“ вече доказаха, че не бива да бъдат подценявани и са способни да превърнат всяка грешка на съперника в наказателна акция.

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