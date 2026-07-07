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Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

  • 7 юли 2026 | 08:43
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Стотици футболни привърженици на Аржентина изпълниха „Пиемонт Парк“ в Атланта в часовете преди мача на тима срещу Египет, който е част от праграмата на световните футболни финали.

Събирането е част от традиция, известна като „бандерасо“, при която феновете на „албиселесте“ се събират, за да демонстрират подкрепата си за отбора преди важен двубой.

Настоящият световен шампион Аржентина се изправя срещу Египет в мач от Мондиал 2026.

Евентуална победа над южноамериканците би класирала Египет на четвъртфиналите за първи път в историята.

АП Видео от Емили Мениен

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