Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички

Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички

  • 7 юли 2026 | 07:04
  • 105
  • 0
Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички

Световният шампион Аржентина излиза във вторник на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. срещу Египет, а селекционерът Лионел Скалони сподели очакванията си за мача на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта.

„Това е трудно Световно първенство за всички“, започна треньорът, припомняйки трудния мач срещу Кабо Верде на шестнадесетинафиналите, в който „албиселесте“ се нуждаеше от продължения, за да спечели с 3:2 и да продължи напред. „Ние сме нащрек, защото Египет е добър отбор“, продължи той.

„Говорихме за Египет. Обсъдихме как да се изправим срещу този противник. Те са различни, не можем да загубим нашата идентичност. Ние сме фокусирани върху това, от което отборът се нуждае, за да бъде отборът, който трябва да бъде“, продължи треньорът, който похвали Мохамед Салах, звездата на египетския тим. „Той е страхотен играч. Ще бъде удоволствие да се изправим срещу него. Трябва да се подготвим колективно, за да се справим с играчи като него“, каза Скалони, който отново припомни „сините акули“: „Идеята е да избегнем вида преходи, които Кабо Верде имаше, при които те се изкачиха на терена и ни нараниха. Ние сме отбор, който се защитава с топката и върху това сме фокусирани.“

„Мисля, че нивото на Аржентина е приемливо. Спечелихме и четирите мача и съм доволен. Разбира се, има неща за коригиране. Когато нещата не вървят добре, няма формула за победа. С воля, интензивност, с кураж, с дух успяваме да вървим напред. И целият отбор притежава това“, заяви треньорът. „Ще се опитаме да освежим състава с някои от играчите, които не са натрупали толкова много минути“, каза треньорът, въпреки че увери, че „по принцип няма да има промени в схемата“, макар че отборът може „да играе по различни начини в рамките на един и същ мач“.

„Египет не играе в нисък блок. Те атакуват, имат играчи за атака“, каза още Лионел Скалони, който направи уговорка: „Ние сме подготвени за всичко, което предстои. Вече видяхме много отбори да идват на мач с нас и да променят всичко.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Диого Коща: Липсваше ни късмет

Диого Коща: Липсваше ни късмет

  • 7 юли 2026 | 03:37
  • 423
  • 2
Педро Поро: Щастлив съм от победата

Педро Поро: Щастлив съм от победата

  • 7 юли 2026 | 03:15
  • 342
  • 0
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 37357
  • 100
Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

  • 7 юли 2026 | 02:49
  • 610
  • 3
Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

  • 7 юли 2026 | 02:32
  • 419
  • 0
Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

  • 7 юли 2026 | 02:04
  • 4926
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 69353
  • 571
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 37357
  • 100
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 63834
  • 206
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 10523
  • 91
Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

  • 6 юли 2026 | 19:49
  • 29357
  • 49
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 10818
  • 3