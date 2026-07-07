Скалони: Това Световно първенство е трудно за всички

Световният шампион Аржентина излиза във вторник на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. срещу Египет, а селекционерът Лионел Скалони сподели очакванията си за мача на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта.

„Това е трудно Световно първенство за всички“, започна треньорът, припомняйки трудния мач срещу Кабо Верде на шестнадесетинафиналите, в който „албиселесте“ се нуждаеше от продължения, за да спечели с 3:2 и да продължи напред. „Ние сме нащрек, защото Египет е добър отбор“, продължи той.

„Говорихме за Египет. Обсъдихме как да се изправим срещу този противник. Те са различни, не можем да загубим нашата идентичност. Ние сме фокусирани върху това, от което отборът се нуждае, за да бъде отборът, който трябва да бъде“, продължи треньорът, който похвали Мохамед Салах, звездата на египетския тим. „Той е страхотен играч. Ще бъде удоволствие да се изправим срещу него. Трябва да се подготвим колективно, за да се справим с играчи като него“, каза Скалони, който отново припомни „сините акули“: „Идеята е да избегнем вида преходи, които Кабо Верде имаше, при които те се изкачиха на терена и ни нараниха. Ние сме отбор, който се защитава с топката и върху това сме фокусирани.“

„Мисля, че нивото на Аржентина е приемливо. Спечелихме и четирите мача и съм доволен. Разбира се, има неща за коригиране. Когато нещата не вървят добре, няма формула за победа. С воля, интензивност, с кураж, с дух успяваме да вървим напред. И целият отбор притежава това“, заяви треньорът. „Ще се опитаме да освежим състава с някои от играчите, които не са натрупали толкова много минути“, каза треньорът, въпреки че увери, че „по принцип няма да има промени в схемата“, макар че отборът може „да играе по различни начини в рамките на един и същ мач“.

„Египет не играе в нисък блок. Те атакуват, имат играчи за атака“, каза още Лионел Скалони, който направи уговорка: „Ние сме подготвени за всичко, което предстои. Вече видяхме много отбори да идват на мач с нас и да променят всичко.“

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