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Хосам Хасан: Уважаваме Аржентина, но не се страхуваме

  • 7 юли 2026 | 11:11
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Селекционерът на египетския национален отбор по футбол Хосам Хасан изрази увереност преди осминафиналния сблъсък срещу Аржентина от Световното първенство през 2026 г. Мачът ще се играе в Атланта от 19:00 часа българско време.

„Аржентина е страхотен отбор, настоящият носител на титлата, но във футбола всичко е възможно. Наясно сме какво ни предстои. Ще се изправим срещу световните шампиони и един от най-великите играчи в историята (Меси). Изпитваме уважение към тях, но не и страх“, коментира 59-годишният специалист.

Хасан подчерта отговорността, която отборът носи. „Имаме отговорност към Египет, към арабския свят и към Африка. Ние представляваме всички тях. Тази отговорност ни мотивира да бъдем максимално концентрирани и да дадем най-доброто от себе си на терена. Амбицирани сме и съм сигурен, че мачът няма да бъде лесен за нито един от двата тима“, добави той.

Като футболист Хосам Хасан има забележителна кариера и остава голмайстор номер едно в историята на Египет с 69 гола в 177 мача. Сега той жъне успехи и като треньор, извеждайки „фараоните“ до първа победа на световно първенство и до исторически успех в елиминациите срещу Австралия на шестнайсетинафиналите.

„Постигнах много като играч и съм изключително щастлив, че постигам още повече като треньор. Нашата цел е да накараме египетския народ да се гордее с националния си отбор и сме решени да го направим“, заяви Хасан.

Египет ще разчита на своята голяма звезда Мохамед Салах, който е само на един гол от изравняване на рекорда на своя треньор, имайки 68 попадения за страната си. Въпреки проблемите с контузия в подколянното сухожилие, Салах вече допринесе с един гол и две асистенции в досегашните мачове на тима.

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Снимки: Imago

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