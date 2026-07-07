Хосам Хасан: Уважаваме Аржентина, но не се страхуваме

Селекционерът на египетския национален отбор по футбол Хосам Хасан изрази увереност преди осминафиналния сблъсък срещу Аржентина от Световното първенство през 2026 г. Мачът ще се играе в Атланта от 19:00 часа българско време.

„Аржентина е страхотен отбор, настоящият носител на титлата, но във футбола всичко е възможно. Наясно сме какво ни предстои. Ще се изправим срещу световните шампиони и един от най-великите играчи в историята (Меси). Изпитваме уважение към тях, но не и страх“, коментира 59-годишният специалист.

Хасан подчерта отговорността, която отборът носи. „Имаме отговорност към Египет, към арабския свят и към Африка. Ние представляваме всички тях. Тази отговорност ни мотивира да бъдем максимално концентрирани и да дадем най-доброто от себе си на терена. Амбицирани сме и съм сигурен, че мачът няма да бъде лесен за нито един от двата тима“, добави той.

Като футболист Хосам Хасан има забележителна кариера и остава голмайстор номер едно в историята на Египет с 69 гола в 177 мача. Сега той жъне успехи и като треньор, извеждайки „фараоните“ до първа победа на световно първенство и до исторически успех в елиминациите срещу Австралия на шестнайсетинафиналите.

„Постигнах много като играч и съм изключително щастлив, че постигам още повече като треньор. Нашата цел е да накараме египетския народ да се гордее с националния си отбор и сме решени да го направим“, заяви Хасан.

Египет ще разчита на своята голяма звезда Мохамед Салах, който е само на един гол от изравняване на рекорда на своя треньор, имайки 68 попадения за страната си. Въпреки проблемите с контузия в подколянното сухожилие, Салах вече допринесе с един гол и две асистенции в досегашните мачове на тима.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago