Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Канада - Мароко
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

  • 4 юли 2026 | 19:32
  • 1156
  • 0

Бешикташ се споразумя с Арсенал за привличането на Леандро Тросар. Турският гранд ще плати 20 милиона евро за белгиеца. 18 милиона е трансферната сума, а 2 милиона са в бонуси. Играчът ще получава около 9 милиона на година, но личните му условия още се договарят.

Тросар има договор с “артилеристите” за още една година, след като подписа нов контракта си през август 2025 г. 31-годишният нападател в момента е с Белгия на Световното първенство в Северна Америка и му предстои сблъсък срещу САЩ на осминафиналите. Той се разписа на два пъти срещу Нова Зеландия в груповата фаза и направи асистенция за знаменития обрат срещу Сенегал на 1/16-финалите.

Белгийският национал изигра основна роля за първата титла на Арсенал от 2005 г. Той игра в 50 мача във всички турнири миналия сезон, като вкара осем гола и направи 11 асистенции и бе титуляр в 21 срещи от първенството. Тросар вкара решителен гол в 83-ата минута на лондонското дерби с Уест Хам на 10 май. Той пристигна на “Емиратс” през януари 2023 г. от Брайтън.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

  • 4 юли 2026 | 15:20
  • 2595
  • 6
Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

  • 4 юли 2026 | 15:12
  • 1039
  • 7
Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

  • 4 юли 2026 | 14:35
  • 1646
  • 4
По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

  • 4 юли 2026 | 14:17
  • 5899
  • 3
Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

  • 4 юли 2026 | 14:05
  • 967
  • 1
Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

  • 4 юли 2026 | 14:03
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Канада 0:0 Мароко, "атласките лъвове" трябваше да заменят звездата си (гледайте на живо тук)

Канада 0:0 Мароко, "атласките лъвове" трябваше да заменят звездата си (гледайте на живо тук)

  • 4 юли 2026 | 19:59
  • 3125
  • 12
Ботев (Пд) 1:0 Спартак (Вн) - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 1:0 Спартак (Вн) - гледайте на живо!

  • 4 юли 2026 | 19:25
  • 10553
  • 18
Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

Григор Димитров срещу Матео Беретини на "Уимбълдън"

  • 4 юли 2026 | 20:18
  • 7049
  • 0
Вараждин 0:0 ЦСКА 1948, съмнение за дузпа и сериозен пропуск на "червените"

Вараждин 0:0 ЦСКА 1948, съмнение за дузпа и сериозен пропуск на "червените"

  • 4 юли 2026 | 19:48
  • 5358
  • 6
Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

  • 4 юли 2026 | 16:30
  • 40336
  • 63
Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част

Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част

  • 4 юли 2026 | 19:03
  • 3492
  • 1