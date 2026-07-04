Бешикташ договори играч с голяма заслуга за титлата на Арсенал

Бешикташ се споразумя с Арсенал за привличането на Леандро Тросар. Турският гранд ще плати 20 милиона евро за белгиеца. 18 милиона е трансферната сума, а 2 милиона са в бонуси. Играчът ще получава около 9 милиона на година, но личните му условия още се договарят.

Тросар има договор с “артилеристите” за още една година, след като подписа нов контракта си през август 2025 г. 31-годишният нападател в момента е с Белгия на Световното първенство в Северна Америка и му предстои сблъсък срещу САЩ на осминафиналите. Той се разписа на два пъти срещу Нова Зеландия в груповата фаза и направи асистенция за знаменития обрат срещу Сенегал на 1/16-финалите.

Besiktas have agreed a €20million deal with Arsenal to sign Leandro Trossard.



Trossard only has one year left on his Arsenal contract, after agreeing new terms in August 2025 that granted the forward a significant pay rise but did not extend his stay at the Emirates beyond the… pic.twitter.com/HHFdbt0DS8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 4, 2026

Белгийският национал изигра основна роля за първата титла на Арсенал от 2005 г. Той игра в 50 мача във всички турнири миналия сезон, като вкара осем гола и направи 11 асистенции и бе титуляр в 21 срещи от първенството. Тросар вкара решителен гол в 83-ата минута на лондонското дерби с Уест Хам на 10 май. Той пристигна на “Емиратс” през януари 2023 г. от Брайтън.

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