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Забавната реакция на Тухел и Хендерсън за употребата на виагра преди мача с Мексико

  • 5 юли 2026 | 13:00
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Селекционерът на Англия Томас Тухел и халфът на тима Джордан Хендерсън, английският национал, реагираха с усмивки на твърденията за възможна употреба на виагра от „трите лъва“ за борба с ефектите от надморската височина в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Мексико на стадион „Ацтека“.

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„Информацията, която подкрепя това, не е достигнала до мен, така че не е вярно“, отговори Тухел с усмивка на пресконференцията преди мача тази нощ. „Усетихме ефектите дори без да тренираме. Имах леко главоболие, не спах толкова добре, колкото предишните дни. Но нищо, с което да не мога да се справя и да се адаптирам. Мисля, че играчите усетиха това в началото на тренировката. Това е реалността“, призна той.

Полузащитникът Хендерсън също говори за предполагаемата употреба на лекарството, прибягвайки до ирония: „Е, виаграта помогна. Шегувам се. Беше шега [смее се - б.р.]“.

Виаграта, лекарство, използвано за лечение на еректилна дисфункция, не е включено в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (УАДА). Трябва да се подчертае, че силденафилът, активното вещество във виаграта, допринася за отпускането на кръвоносните съдове, което може да намали белодробното налягане и да подобри оксигенацията по време на физически упражнения на висока надморска височина.

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Снимки: Gettyimages

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