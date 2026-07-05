Забавната реакция на Тухел и Хендерсън за употребата на виагра преди мача с Мексико

Селекционерът на Англия Томас Тухел и халфът на тима Джордан Хендерсън, английският национал, реагираха с усмивки на твърденията за възможна употреба на виагра от „трите лъва“ за борба с ефектите от надморската височина в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Мексико на стадион „Ацтека“.

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„Информацията, която подкрепя това, не е достигнала до мен, така че не е вярно“, отговори Тухел с усмивка на пресконференцията преди мача тази нощ. „Усетихме ефектите дори без да тренираме. Имах леко главоболие, не спах толкова добре, колкото предишните дни. Но нищо, с което да не мога да се справя и да се адаптирам. Мисля, че играчите усетиха това в началото на тренировката. Това е реалността“, призна той.

😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿El rumor del Viagra para ayudar en temas de altura llegó hasta la conferencia de Inglaterra.



Thomas Tuchel y Jordan Henderson soltaron la carcajada, negaron y dejaron claro el respeto que le tienen a México y mencionaron que lo tienen bien estudiado. #Mexico #Inglaterra pic.twitter.com/bOXyI9APjq — Edgar Morales (@edddgarm) July 5, 2026

Полузащитникът Хендерсън също говори за предполагаемата употреба на лекарството, прибягвайки до ирония: „Е, виаграта помогна. Шегувам се. Беше шега [смее се - б.р.]“.

Na coletiva de imprensa antes do jogo contra o México, um repórter perguntou para Jordan Henderson se era verdade que os jogadores ingleses estava usando viagra por causa da altitude.



📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/cUwOpucwLe — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

Виаграта, лекарство, използвано за лечение на еректилна дисфункция, не е включено в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (УАДА). Трябва да се подчертае, че силденафилът, активното вещество във виаграта, допринася за отпускането на кръвоносните съдове, което може да намали белодробното налягане и да подобри оксигенацията по време на физически упражнения на висока надморска височина.

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Снимки: Gettyimages