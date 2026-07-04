Селекционерът на Парагвай счита жегата за плюс за неговия отбор срещу Франция

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро предположи, че екстремната жега, прогнозирана за мача от осминафиналите на Световното първенство срещу фаворита Франция, може да помогне на неговия отбор, но само до известна степен.

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Високи температури около 37,8 градуса по Целзий със значителна влажност се прогнозират за Филаделфия, като максималните температури ще достигнат час-два преди планирания начален час за мача в 17:00 ч. местно време. Парагвай играе домакинските си мачове в столицата Асунсион, където средните летни максимални температури достигат до 32 градуса по Целзий. „Свикнали сме с жегата. Въпреки това човек страда в такива горещини. В Парагвай не сме играли мачове с елиминации в пет следобед. Може би се е случвало веднъж и е имало поражение. Не се играе по това време“, каза Алфаро пред репортери.

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Той също така отбеляза, че това няма да е същото като предимството на Мексико да играе на голяма надморска височина, условия, в които съдомакините на турнира тренират от седмици.„Въпреки че може да имате този спомен какво се случва на голяма надморска височина и какво се случва в жега, различно е от това да го преживеете лично. Но жегата ще се отрази и на двата отбора. И високата надморска височина се отразява и на двата отбора, да. Но тези, които имат леко предимство, са хората, които са успели да се подготвят в тази ситуация“, обясни насатвникът.

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Парагвай елиминира на 1/16-финалите Германия без централния защитник Омар Алдерете, който получи контузия на коляното в последния мач от груповата фаза срещу Австралия. Алфаро каза, че бранителят все още не се е върнал към пълноценни тренировки, но не изключи да вземе участие в мача. „Омар работи добре вчера, но не на терена. Той свърши тежка физическа работа. Реагира добре на работата. Ще видим днес на тренировката ни как ще реагира. Да видим дали може да започне или дали може да влезе по-късно. Той иска да играе и ми каза: „Тренер, не искам да пропусна този мач“, заяви аржентинският специалист.

Межодувременно, въпреки че триумфът над Германия в понеделник беше отбелязан с национален празник, ветеранът в защитата на Парагвай Хуниор Алонсо настоя, че подготовката за срещата с Франция върви по план. „Работихме толкова усилено, направихме толкова много жертви на професионално ниво, на лично ниво, защото мечтата ни беше Парагвай да участва на Световното първенство. Така че, независимо дали сме загубили, или не срещу Германия, това нямаше да означава поражение за нас, защото направихме всичко човешки възможно, за да постигнем този резултат и успяхме да го постигнем. И в този случай, в мача срещу Франция, няма да е различно, тъй като имаме същото мислене. Знаем на какво сме способни. И единственото нещо, което можем да обещаем на парагвайския народ, е, че ще дадем всичко от себе си. Да се надяваме, че Бог ще бъде на наша страна и ще постигнем желания резултат“, коментира той.

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Снимки: Gettyimages