Правят касички с образа на парагвайския треньор

Участието на Парагвай на Световното първенство вдъхнови необичаен начин за отдаване на почит към националния селекционер Густаво Алфаро.

В градчето Арегуа, известно с грънчарските си традиции, местни майстори изработват глинени касички с лика на аржентинския специалист, които вече са получили прякора „Алфарито“.

Идеята се появи след изненадващото класиране на Парагвай за осминафиналите на Световното първенство. Собственикът на работилницата Давид Чун споделя, че тези касички бързо са се превърнали в най-продавания му продукт. Според него Алфаро вече си е спечелил трайно място в историята на парагвайския футбол.

Сега, когато Парагвай се подготвя за двубоя срещу Франция, привържениците се надяват късметът да не ги напуска. Те вярват, че същият борбен дух, който помогна на отбора да елиминира Германия, може да го отведе още една стъпка напред в турнира.

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