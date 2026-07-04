Дешан не се е изплашил от жегите

Селекционерът на Франция, Дидие Дешан, коментира на пресконференция подготовката на отбора си за 1/8-финалния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Парагвай, който се очаква да се играе при екстремни горещини. С прогнозирани температури от около 40°C по време на мача, двубоят между Франция и Парагвай се очертава като един от най-изтощителните на турнира. Въпреки това френският наставник омаловажи идеята, че неговият тим е в по-неизгодно положение.

🇫🇷 Les grosses chaleurs peuvent-elles avoir un impact sur les choix de Deschamps demain ? pic.twitter.com/xQOEeyp4gb — RMC Sport (@RMCsport) July 3, 2026

„Това не влияе по никакъв начин на това дали ще атакуваш, или ще се защитаваш. Просто е един от факторите. Всички отбори са се подготвили. Горещината е еднаква за всички“, заяви Дешан.

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Въпреки че стартовият състав едва ли ще бъде повлиян от климатичните условия, селекционерът признава, че управлението на смените ще бъде от решаващо значение.

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„Това ще бъде нашият пети мач, има организми, които са били подложени на натоварване, с различно време за възстановяване и различно игрово време“, обясни Дешан.

„Петлите“ вече се сблъскаха с проблеми, свързани с времето, по време на мача от груповата фаза срещу Ирак, когато отборът на Килиан Мбапе трябваше да чака повече от два часа в съблекалнята, за да започне второто полувреме. Сценарий, който Дешан се надява да не се повтори.

„Ще има ли дъжд, гръмотевици? Надявам се не, защото миналия път прекарахме два часа в съблекалнята“, коментира той.

За да смекчи ефектите от физическото износване, треньорският щаб на Франция е въвел специфични мерки.

„Приложихме протоколи за ограничаване на тези аспекти“, разкри селекционерът, който не подценява съперника. Според неговия анализ Парагвай „не идва от нищото“ и „има способността да отговори“.

Хидратацията беше посочена като най-важния фактор за справяне с високите температури.

„Жегата е еднаква за всички, което води до по-голямо натоварване на организмите, откъдето идва и ключовото значение на хидратацията“, настоя Дешан.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Франция и Парагвай е на 5-и юли (неделя) от полунош българско време. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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