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Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

  • 4 юли 2026 | 14:35
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Идната нощ стадионът във Филаделфия ще бъде арена на сблъсъка между Парагвай и Франция от осминафиналите на Световното първенство. Срещата започва точно в полунощ. "Петлите" са сред фаворитите на турнира, но южноамериканците вече показаха на какво са способни, след като в миналия кръг изхвърлиха Германия.

Франция влиза в този двубой с невероятно самочувствие. Възпитаниците на Дидие Дешан спечелиха и четирите си мача до момента, отбелязвайки впечатляващите 13 гола. В центъра на вниманието отново е Килиан Мбапе. Звездата на Реал Мадрид вече има 6 попадения и 2 асистенции в турнира и е само на крачка от това да подобри някои от рекордите на Лионел Меси.

Но Мбапе не е сам. Майкъл Олисе се превърна в „краля на асистенциите“ с 5 голови подавания до момента, а Усман Дембеле добави 4 гола към актива на „петлите“. Тази офанзивна мощ ще бъде поставена пред сериозно изпитание срещу дефанзивната организация на "гуараните".

Парагвай, воден от Густаво Алфаро, показа невероятна устойчивост. След като удържаха Германия за 1:1 в редовното време и продълженията, парагвайците триумфираха при дузпите, превръщайки вратаря Орландо Хил в национален герой. Тимът разчита на солидна защита, ръководена от капитана Густаво Гомес.

Голямата новина от лагера на Франция е отсъствието на Орелиан Чуамени. Полузащитникът е получил контузия в бедрото по време на тренировка и ще пропусне мача. Очаква се неговото място в стартовия състав да бъде заето от Ману Коне. В лагера на Парагвай се завръща Диего Гомес, който изтърпя наказание и ще подсили средната линия.

Освен съперника, двата отбора ще трябва да се борят и с времето. Прогнозите за Филаделфия предвиждат екстремна жега с температури около 38 градуса по Целзий (100°F) и висока влажност. Дидие Дешан вече изрази загриженост за здравето на играчите, подчертавайки, че условията ще изискат максимална концентрация и пестене на енергия.

Този мач буди спомени за осминафинала от Мондиал'98 г., когато Франция, с Дешан като капитан, се нуждаеше от „златен гол“ на Лоран Блан в 114-тата минута, за да пречупи парагвайската съпротива. Общата статистика е на страната на европейците – 3 победи и 2 равенства в 5 срещи, като Парагвай все още търси първия си успех над този съперник.

Дали Франция ще продължи уверения си ход към трети пореден финал, или Парагвай ще намери ключа за нов исторически скалп? Отговорът ще научим тази нощ. После пък победителят ще играе на четвъртфиналите срещу Канада или Мароко.

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