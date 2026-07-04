Роналдо и Меси отправиха послания към пострадалите във Венецуела

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо направи мил жест към свой малък фен, който е бил хоспитализиран след опустошителните земетресения във Венецуела.

Реал Мадрид и Перес ще дарят голяма сума, за да подпомогнат пострадалата Венецуела

Става въпрос за млад привърженик на име Андрес, който загубил не само цялото си семейство, но и единия си крак заради природното бедствие от миналата седмица. Когато момчето е било прието в болницата, то е поискало да му бъде осигурен стикер на неговия идол Кристиано, тъй като останал и без своя албум на Мондиал 2026.

🚨🗣️ Lionel Messi: "I want to send a very big message to all the people in Venezuela; we know the terrible disgrace they're currently living."



"I want to send support to all those people that are suffering a lot, those people that can't find their loved ones and have a lot of… pic.twitter.com/Hn6l1SHJBp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 4, 2026

Андрес не само, че получил въпросния стикер, но също така и послание от самия Роналдо, който научил за неговата история и бил трогнат от нея. “Здравей, Андрес, как си? Правя това видео, за да ти пратя прегръдка. Знам, че си ми супер фен. Каня те да дойдеш да изгледаш и да се насладиш на живо на мой мач, когато се почувстваш по-добре”, казва Кристиано във видеообръщението, което медицинският екип показа на пострадалото момче. Също така то ще получи фланелка на своя любимец, който сега е на Мондиал 2026.

Cristiano Ronaldo saw the message from the Venezuelan boy who lost everything in the earthquake and responded with an incredible gesture. ❤️‍🩹🙏🏼



Along with words of encouragement, Ronaldo invited Andrés to attend one of his matches, saying: “I want you to come watch one of my… — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 3, 2026

Междувременно, след снощната победа на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде след продължения суперзвездата на тима Лионел Меси също изрази своята съпричастност към пострадалия венецуелски народ. “Искам да изпратя едно много голямо послание на всички хора във Венецуела. Знаем за ужасните беди, които се случват. Трудно е за обяснение. Изпращам цялата си подкрепа на всички тези хора, които страдат много и са загубили свои близки. Те нито знаят какво се е случило, нито какво ще се случи. Затова им изпращам много сила оттук”, заяви той.

#Messi le habla a #Venezuela. ❤️‍🩹🎙️🇻🇪



Conversamos con el astro argentino tras la victoria 3-2 sobre Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.



𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗕𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝟭𝟬 𝗥𝗢𝗦𝗔𝗥𝗜𝗡𝗢 𝗘𝗡 𝗦𝗩𝗫.



ℹ️ • [ Stefany Schürmann] #SVXMundial / #Vzla / #Viral pic.twitter.com/F17sPRsjF9 — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) July 4, 2026

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