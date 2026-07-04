Роналдо и Меси отправиха послания към пострадалите във Венецуела

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо направи мил жест към свой малък фен, който е бил хоспитализиран след опустошителните земетресения във Венецуела.
Реал Мадрид и Перес ще дарят голяма сума, за да подпомогнат пострадалата Венецуела
Става въпрос за млад привърженик на име Андрес, който загубил не само цялото си семейство, но и единия си крак заради природното бедствие от миналата седмица. Когато момчето е било прието в болницата, то е поискало да му бъде осигурен стикер на неговия идол Кристиано, тъй като останал и без своя албум на Мондиал 2026.
Андрес не само, че получил въпросния стикер, но също така и послание от самия Роналдо, който научил за неговата история и бил трогнат от нея. “Здравей, Андрес, как си? Правя това видео, за да ти пратя прегръдка. Знам, че си ми супер фен. Каня те да дойдеш да изгледаш и да се насладиш на живо на мой мач, когато се почувстваш по-добре”, казва Кристиано във видеообръщението, което медицинският екип показа на пострадалото момче. Също така то ще получи фланелка на своя любимец, който сега е на Мондиал 2026.
Междувременно, след снощната победа на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде след продължения суперзвездата на тима Лионел Меси също изрази своята съпричастност към пострадалия венецуелски народ. “Искам да изпратя едно много голямо послание на всички хора във Венецуела. Знаем за ужасните беди, които се случват. Трудно е за обяснение. Изпращам цялата си подкрепа на всички тези хора, които страдат много и са загубили свои близки. Те нито знаят какво се е случило, нито какво ще се случи. Затова им изпращам много сила оттук”, заяви той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google