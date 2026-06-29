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Реал Мадрид и Перес ще дарят голяма сума, за да подпомогнат пострадалата Венецуела

  • 29 юни 2026 | 15:03
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Реал Мадрид и Перес ще дарят голяма сума, за да подпомогнат пострадалата Венецуела

От Реал Мадрид обявиха, че ще се включат със значително дарение в международната помощ към Венецуела след опустошителните земетресения в страната през миналата седмица. Дарената сума ще бъде общо 2 милиона евро, като инициативата е в сътрудничество с местната структура на “Червения кръст”. Половината сума ще бъде осигурена от клубната фондация, а другата от президента на “лос бланкос” Флорентино Перес. Освен това клубът дава възможност на всеки фен да се включи в благотворителната акция.

“Фондацията на Реал Мадрид стартира кампания по събиране на средства в сътрудничество с “Червения кръст” с цел подпомагане на пострадалите от земетресенията във Венецуела. Реал Мадрид реши да подкрепи тази кампания с даряването на 1 милион евро в помощ на жертвите и на семействата на пострадалите. Освен това президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес също ще допринесе с даряването на 1 милион евро. От Реал Мадрид бихме искали да изразим цялата си подкрепа, съчувствие и солидарност към венецуелския народ в тези много трудни времена”, се казва в клубното изявление.

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Снимки: Gettyimages

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