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Меси се срещна с журналистката, с която уж изневерил на жена си

  • 4 юли 2026 | 15:43
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Меси се срещна с журналистката, с която уж изневерил на жена си

След като беше главно действащо лице при успеха на Аржентина срещу Кабо Верде (3:2 след продължения) в 1/16-финалите на Световното първенство, Лионел Меси привлече вниманието в смесената зона, съживявайки спорна тема.

Става въпрос за повторната среща с журналистката Софи Мартинес след слуховете, че е изневерил на съпругата си Антонела Рокуцо с репортерката на „Телефе“ по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар.

В смесената зона на стадион „Хард Рок“ в Маями Меси се приближи до журналистката и я поздрави с целувка по бузата: „Ако те погледна, казват „Защо я погледна?“, а ако те поздравя, казват „Защо я поздрави?“.“

“Оценявам това, което каза, и благодаря за думите ти“, отговори дамата.

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