Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

Тотнъм продължава да бъде суперактивен на трансферния пазар. След като вчера "шпорите" поставиха един клубен рекорд, стигайки до сделка с Уест Хам за трансфер на Матеуш Фернандеш на стойност 85 милиона паунда, днес лондончани договориха нова покупка, която ще счупи и този рекорд. Според Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" Тотнъм е уредил халфа на Нюкасъл Сандро Тонали срещу 100 милиона паунда - 92,5 млн. твърдо плюс още 7,5 млн. под формата на бонуси. Това е и втората най-голяма продажба на "свраките" след тази на Александър Исак, който преди година премина в Ливърпул срещу 125 милиона паунда.

Така Тотнъм вече премина границата от 200 милиона паунда за трансфери през това лято. За Тонали и Фернандеш сумата е общо 185 милиона, а преди това клубът привлече и Ян Пол ван Хеке от Брайтън срещу 52 милиона паунда. Анди Робъртсън, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка пък бяха привлечени като свободни агенти.

Според "Скай спортс" Тонали ще получава по повече от 275 000 паунда седмично в Тотнъм.

🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur reach agreement with Newcastle United to sign Sandro Tonali. Deal for 26yo Italy international to join #THFC from #NUFC £92.5m + £7.5m in potential add-ons based around multiple Champions League qualifications @TheAthleticFC https://t.co/dWEZtjFzFK — David Ornstein (@David_Ornstein) July 1, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google