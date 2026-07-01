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  3. Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

  • 1 юли 2026 | 22:13
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Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

Тотнъм продължава да бъде суперактивен на трансферния пазар. След като вчера "шпорите" поставиха един клубен рекорд, стигайки до сделка с Уест Хам за трансфер на Матеуш Фернандеш на стойност 85 милиона паунда, днес лондончани договориха нова покупка, която ще счупи и този рекорд. Според Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" Тотнъм е уредил халфа на Нюкасъл Сандро Тонали срещу 100 милиона паунда - 92,5 млн. твърдо плюс още 7,5 млн. под формата на бонуси. Това е и втората най-голяма продажба на "свраките" след тази на Александър Исак, който преди година премина в Ливърпул срещу 125 милиона паунда.

Така Тотнъм вече премина границата от 200 милиона паунда за трансфери през това лято. За Тонали и Фернандеш сумата е общо 185 милиона, а преди това клубът привлече и Ян Пол ван Хеке от Брайтън срещу 52 милиона паунда. Анди Робъртсън, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка пък бяха привлечени като свободни агенти.

Според "Скай спортс" Тонали ще получава по повече от 275 000 паунда седмично в Тотнъм.

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