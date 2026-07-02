Сандро Тонали на път за Тотнъм: Готов съм за новото приключение

Италианският национал Сандро Тонали отпътува днес от Милано към Лондон за финализиране на трансфера си от Нюкасъл в Тотнъм. Сделката ще е рекордна за “шпорите”, като твърдата сума е 92,5 млн. паунда, а други 7,5 млн. са залегнали като клаузи.

На летище “Малпенса” Тонали коментира избора си по следния начин: “Решихме, че е време за промяна и съм готов за новото приключение. Нямаше вариант да се завърна в Италия”.

🚨 Sandro Tonali has departed Milan airport travelling to London to join Tottenham Hotspur for £100M:



🗣️ "We decided for a change and we are ready for this new adventure."



(Source: @LucaBendoni) pic.twitter.com/8uAiNUYEyB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2026

Медицинските тестове са насрочени за по-късно в четвъртък, а договорът на футболиста ще е за шест години.

Този трансфер ще бъде осъществен часове след този на Матеуш Фернандеш от Уест Хам, който стана факт по-рано днес. За халфа на “чуковете” от Тотнъм ще платят 85 млн. паунда, което също е рекордно много към момента.

Тонали си тръгва от Нюкасъл след три сезона. За него “свраките” платиха на Милан 60,8 млн. евро.

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

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