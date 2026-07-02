Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Сандро Тонали на път за Тотнъм: Готов съм за новото приключение

Сандро Тонали на път за Тотнъм: Готов съм за новото приключение

  • 2 юли 2026 | 13:16
  • 789
  • 1
Сандро Тонали на път за Тотнъм: Готов съм за новото приключение

Италианският национал Сандро Тонали отпътува днес от Милано към Лондон за финализиране на трансфера си от Нюкасъл в Тотнъм. Сделката ще е рекордна за “шпорите”, като твърдата сума е 92,5 млн. паунда, а други 7,5 млн. са залегнали като клаузи.

На летище “Малпенса” Тонали коментира избора си по следния начин: “Решихме, че е време за промяна и съм готов за новото приключение. Нямаше вариант да се завърна в Италия”.

Медицинските тестове са насрочени за по-късно в четвъртък, а договорът на футболиста ще е за шест години.

Този трансфер ще бъде осъществен часове след този на Матеуш Фернандеш от Уест Хам, който стана факт по-рано днес. За халфа на “чуковете” от Тотнъм ще платят 85 млн. паунда, което също е рекордно много към момента.

Тонали си тръгва от Нюкасъл след три сезона. За него “свраките” платиха на Милан 60,8 млн. евро.

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 3519
  • 1
Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
  • 500
  • 0
Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:09
  • 449
  • 0
В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
  • 437
  • 0
Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

  • 2 юли 2026 | 10:48
  • 304
  • 0
Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

  • 2 юли 2026 | 10:46
  • 832
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 5657
  • 12
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 10284
  • 8
Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 9108
  • 7
Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 3519
  • 1
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
  • 2432
  • 7
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 4246
  • 4