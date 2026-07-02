Сандро Тонали на път за Тотнъм: Готов съм за новото приключение

Италианският национал Сандро Тонали отпътува днес от Милано към Лондон за финализиране на трансфера си от Нюкасъл в Тотнъм. Сделката ще е рекордна за “шпорите”, като твърдата сума е 92,5 млн. паунда, а други 7,5 млн. са залегнали като клаузи.
На летище “Малпенса” Тонали коментира избора си по следния начин: “Решихме, че е време за промяна и съм готов за новото приключение. Нямаше вариант да се завърна в Италия”.
Медицинските тестове са насрочени за по-късно в четвъртък, а договорът на футболиста ще е за шест години.
Този трансфер ще бъде осъществен часове след този на Матеуш Фернандеш от Уест Хам, който стана факт по-рано днес. За халфа на “чуковете” от Тотнъм ще платят 85 млн. паунда, което също е рекордно много към момента.
Тонали си тръгва от Нюкасъл след три сезона. За него “свраките” платиха на Милан 60,8 млн. евро.