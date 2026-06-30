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Тотнъм извади рекордна сума и надцака Манчестър Юнайтед за халф на Уест Хам

  • 30 юни 2026 | 20:25
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Тотнъм извади рекордна сума и надцака Манчестър Юнайтед за халф на Уест Хам

Халфът на Уест Хам Матеуш Фернандеш ще заиграе в Тотнъм, след като двата клуба са постигнали сделка за 85 млн. паунда (98 млн. евро), съобщава The Athletic.

Така “шпорите” спечелиха надпреварата за 21-годишния талант, който беше силно желан и от Манчестър Юнайтед, откъдето обаче отказаха да изпълнят финансовите условия на “чуковете” и играча. Освен това португалецът ще се превърне в най-скъпата покупка в клубната история на Тотнъм. Неговият договор пък ще бъде за 5+1 години, добавя Николо Скира.

Фернандеш прекара само един сезон в Уест Хам, който преди година плати 44 млн. евро за него на Саутхамптън. През изминалата кампания полузащитникът се отчете с пет гола и пет асистенции в 42 срещи във всички турнири. Той се очертава да бъде четвъртото ново попълнение на Тотнъм след защитниците Андрю Робъртсън, Маркос Сенеси и Ян Пол ван Хеке.

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