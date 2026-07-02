Betano стана партньор на Тотнъм

Betano и Тотнъм подписаха договор за сътрудничество за три години. През следващия сезон името на компанията ще стои на тренировъчните екипи на "шпорите", а след това се очаква партньорството да се развива още.

"Ще бъдем там всеки ден. На тренировъчното игрище преди да пристигнат камерите. По време на предсезонните турнета, които отвеждат клуба по целия свят. Сред дигиталните платформи, които свързват 600 милиона фенове с клуба, който обичат. Това е само първа глава. Възнамеряваме да създадем дълга история", написаха от Betano.

We are pleased to welcome @Betano_UK as the Club's Official Training Wear Partner for the 2026/27 season and Official EU & LATAM Betting Partner through to 2029.



🔗 https://t.co/4h2FGsntBO pic.twitter.com/zBNFlpN2H5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

От компанията отбелязват, че Тотнъм 130 милиона последователи в социалните мрежи и 600 милиона фенове по света и най-бързо развиващата се дигитална публика.

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