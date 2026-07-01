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Матеуш Фернандеш е получил разрешение да мине медицински прегледи преди трансфера в Тотнъм

  • 1 юли 2026 | 15:07
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Матеуш Фернандеш е получил разрешение да мине медицински прегледи преди трансфера в Тотнъм

Португалският полузащитник Матеуш Фернандеш е получил разрешение от Уест Хам да премине медицински прегледи преди да бъде завършен трансфера му в Тотнъм, обяви трансферният експерт Фабрицио Романо. Още вчера стана ясно, че двете страни са постигнали договорка за сделка на стойност 85 милиона паунда за халфа, като по този начин “шпорите” са надцакали Манчестър Юнайтед, който също силно искаше да привлече играча.

Тотнъм извади рекордна сума и надцака Манчестър Юнайтед за халф на Уест Хам
Тотнъм извади рекордна сума и надцака Манчестър Юнайтед за халф на Уест Хам

Очакванията са Фернандеш да премине самите прегледи днес или утре, след което да подпише договор с Тотнъм, а сделката да бъде официализирана. От “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” продължават да бъдат изключително активни на трансферния пазара и до момента успяха да привлекат Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси, Мартин Дубравка и Анди Робъртсън. Различни източници твърдят, че следващата голяма цел в списъка на тима е Сандро Тонали, който също е оценяван на около 85 милиона паунда.

В медиите на Острова пишат, че шефовете на Тотнъм са силно амбицирани да променят рязко тенденцията в клуба от последните два сезона, когато се бореха да не изпаднат до последните седмици. Именно с тази амбициозна програма е бил спечелен и Роберто де Дзерби в края на сезона, когато бе привлечен. На бившия мениджър на Брайтън е обещана селекция за над 200 милиона паунда.

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Снимки: Gettyimages

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