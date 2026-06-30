Тотнъм поднови договора на вратар

Чешкият вратар Антонин Кински подписа нов договор с Тотнъм. През март срещу Атлетико Мадрид той допусна две груби грешки и бе заменен след 25 минути в мача от Шампионската лига, загубен от „шпорите“ с 0:4. След идването на Роберто Де Дзерби през април обаче чехът се утвърди като потенциален титуляр.

23-годишният страж взе участие във всичките седем последни срещи на Тотнъм, които бяха решаващи за оставането на тима във Висшата лига. Той се отличи с впечатляващи изяви при домакинското равенство 1:1 с Лийдс и запази мрежата си суха в последния кръг срещу Евертън.

We are delighted to announce that Antonin Kinsky has signed a new contract with the Club ✍️



Congratulations, Toni! 🤍



🔗 https://t.co/3sxodlmNgH pic.twitter.com/DJXyBbLrkf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2026

"Много съм щастлив и усещам доверието на клуба. Когато пристигнах преди 18 месеца, целта ми беше да се боря за мястото си и да нося тази фланелка всяка седмица. Пътят дотук беше истинско пътешествие с хубава история и очаквам с нетърпение какво предстои. Всички вярваме, че можем да имаме успешен сезон и искам да допринеса за това. Искаме да дадем на феновете това, което заслужават“, заяви вратарят пред клубния уебсайт.

Очаква се Антонин Кински да бъде първи избор за вратарския пост през новия сезон, а негов заместник ще бъде привлеченият от Бърнли Мартин Дубравка.

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Снимки: Gettyimages