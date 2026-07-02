Тотнъм обяви привличането на Матеуш Фернандеш за рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм продължава да харчи сериозно и официално привлече полузащитника Матеуш Фернандеш от Уест Хам срещу рекордната за клуба сума от 85 милиона паунда. Манчестър Юнайтед също водеше сериозна битка за халфа, но не бе склонен да плати толкова висока цена за 21-годишния играч.

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Португалецът, който се превърна в най-скъпата покупка в клубната история на Тотнъм, е подписал за 5+1 години. Сумата по сделката подобрява досегашния клубен рекорд от 65 милиона паунда, платени за Доминик Соланке от Борнемут през август 2024 г.

We are delighted to announce the signing of Mateus Fernandes ✍️



🔗 https://t.co/wYggXgYt7j pic.twitter.com/KdIEuPFyET — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

Статутът на Фернандеш като рекордна покупка обаче най-вероятно ще се окаже краткотраен, тъй като вече договорена и сделка с Нюкасъл за халфа Сандро Тонали, която може да достигне до 100 милиона паунда.

Фернандеш прекара само един сезон в Уест Хам, който преди година плати 44 млн. евро за него на Саутхамптън. През изминалата кампания полузащитникът се отчете с пет гола и пет асистенции в 42 срещи във всички турнири. Халфът ще носи номер 18 в новия си отбор.

От Тотнъм продължават да бъдат изключително активни на трансферния пазара и до момента успяха да привлекат Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси, Мартин Дубравка и Анди Робъртсън. Предстои и вече сигурният трансфер на Сандро Тонали.

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