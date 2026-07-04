Колумбия 1:0 Гана, Йон Ариас изведе символичните домакини напред

Колумбия и Гана играят при 1:0 в последния мач от 1/16-финалите, които предложиха взривоопасен микс от емоции на старта в елиминациите на Мондиал 2026.



Йон Ариас (14') откри резултата след около четвърт час игра в полза на колумбийците.



Южноамериканците стигнаха дотук след сензационно за мнозина спечелване на група "К", където бяха заедно с европейския шампион от 2016 г. Португалия. Колумбийците направиха 0:0 с "мореплавателите" и останаха непобедени след победи с 1:0 над ДР Конго и Узбекистан с 3:1.

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Африканците също поднесоха голяма сензация, записвайки нулево равенство срещу световния шампион от 1966 г. Англия. Те обаче стигнаха до само една победа и то на старта на груповата фаза при 1:0 срещу Панама. Ганайците в крайна сметка финишираха трети в своята група "L" след поражение с 1:2 от Хърватия в заключителния кръг.

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Срещата започва в 4:30 часа българско време, а арена на сблъсъка е "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити, щата Мисури - САЩ. Този, както и всички 104 мача на Мондиала в Северна Америка може да гледате в bnt.sportal.bg.

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Победителят от този сблъсък ще се изправи на 7-и юли (вторник) на "Ванкувър Стейдиъм" от 23:00 часа срещу тима на Швейцария, който миналата нощ победи Алжир с 2:0.

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Селекционерът на колумбийците Нестор Лоренцо направи две промени спрямо нулевото равенство срещу Португалия от последния кръг на груповата фаза. Даниел Муньос, Йохан Мохика стартираха в днешния двубой вместо Сантиаго Ариас, Дейвер Мачадо, които играха от първата минута срещу "мореплавателите".

🚨 OFFICIEL ! LA COMPOSITION DE LA COLOMBIE FACE AU GHANA ! 🇨🇴



Dernier seizième de finale.



Le vainqueur affrontera la Suisse 🇨🇭 en huitième de finale. pic.twitter.com/6rORuQzIot — Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2026

Карлош Кейрош спрямо поражението от Хърватия с 1:2 в третия кръг на груповата фаза направи промяна под рамките на вратата и днес връчи ръкавиците на Лоурънс Ати, който стартира вместо Бенджамин Асаре. Напред пък промените бяха на брой и Жером Опоку, Кейлъб Иренкий и Иняки Уилямс стартираха на местата на Йонас Аджей Аджетей, Елиша Овусу и Камалдин Сулемана. Дерик Лукасен пък, който вкара попадението срещу "ватрените" запази мястото си сред титулярите.

🚨 OFFICIEL ! LA COMPOSITION DU GHANA FACE À LA COLOMBIE ! 🇬🇭



Dernier seizième de finale.



Le vainqueur affrontera la Suisse 🇨🇭 en huitième de finale. pic.twitter.com/aNLLcDGon1 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2026

Африканците имаха бомбастично начало и като почудо не поведоха само 57 секунди след първия съдийски сигнал, когато звездата от Премиър лийг Антоан Семеньо отправи бомбен изстрел покрай страничния стълб.



В 7-ата минута южноамериканците имаха тревожен момент и се наложи принудителна смяна. Джон Кордоба от руския Краснодар се преви от болка, получавайки разтежение, а това доведе до принудителна смяна. На негово място влезе в игра Луис Суарес от Спортинг (Лисабон), който създаде любопитна ситуация, подавайки по фланга към съименника си Луис Диас. Последният навлезе в пеналтерията, където се строполи след спречкване, но главният съдия Клерман Тюрпен остави играта да продължи.



Точно при това разиграване падна на тревата и Марвин Сеная от Гана. Той излезе, за да получи медицинска помощ, но така и не се върна, а Карлош Кейрош също се видя принуден да прави смяна. Така в игра се появи Алиду Сейду, а с жълт картон бе санкциониран Йон Ариас.



Ариас обаче реши да се реваншира по възможно най-добрия начин за санкцията си и четвърт час след началото бе на правилното място и в правилния момент, за да засече остро подаване в наказателното поле. Колумбийският състезател засече топката от движение и разпечата вратата, пазена от Лоурънс Ати.

КОЛУМБИЯ 1:0 ГАНА

1:0 Йон Ариас (14')



МОНДИАЛ 2026, ДИРЕКТНИ ЕЛИМИНАЦИИ, 1/16-ФИНАЛ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



КОЛУМБИЯ: 12. Камило Варгас, 2. Даниел Муньос, 23. Давинсон Санчес, 3. Йон Лукуми, 17. Йохан Мохика, 14. Густаво Пуерта, 16. Джеферсон Лерма, 11. Йон Ариас, 10. Хамес Родригес, 9. Джон Кордоба, 7. Луис Диас

СЕЛЕКЦИОНЕР: Нестор Лоренсо



ГАНА: 1. Лоурънс Ати, 26. Марвин Сеная, 18. Жером Опоку, 23. Дерик Лукасен, 14. Гидеон Менса, 5. Томас Партей, 3. Кейлъб Иренкий, 8. Кваси Сибо, 11. Антоан Семеньо, 9. Джордан Аю, 19. Иняки Уилямс

СЕЛЕКЦИОНЕР: Карлош Кейрош

НАЧАЛО: 4 юли 2026 г. (събота) | 4:30 часа

СТАДИОН: "Ероухед Стейдиъм", Канзас Сити (Мисури, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Клеман Тюрпен (Франция)

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