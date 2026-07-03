Съставите на Швейцария и Алжир

Швейцария и Алжир се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 1/16-финалната фаза на Световното първенство. Двубоят ще се изиграе на "Ванкувър Стейдиъм" в Канада. Победителят от тази двойка ще остане във Ванкувър за 1/8-финална среща срещу Колумбия или Гана.

Срещите от шампионата на планетата се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Емоционалният заряд на срещата е огромен, тъй като настоящият селекционер на Алжир Владимир Петкович ще се изправи срещу отбора, който ръководеше в продължение на седем години.



Швейцарците влизат в срещата с високо самочувствие, след като спечелиха своята група "В" без нито една загуба. В същото време „пустинните лисици“ от Алжир преминаха през истинска въртележка в група "J" и успяха да се доберат до елиминациите в последния момент като един от най-добрите трети отбори след драматично равенство 3:3 срещу Австрия.

Our XI for the Round of 32 🇨🇭💪🏽



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/QWN9etuKiu — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 3, 2026

Мурад Якин е избрал да започне мача с триото Рубен Варгас, Дан Ндой и Бреел Емболо в предни позиции. В средата на терена пък ще действат Гранит Джака, Денис Закария, Ремо Фройлер и Йохан Манзамби.

Владимир Петкович пък пуска Рияд Марез на върха на атаката, като той ще има подкрепа от страна на Усем Ауар и Фарес Шайби в предни позиции. В халфовата линия пък започват Ибрахим Маза, Набил Бенталеб и Рамиз Зеруки.

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Снимки: Gettyimages