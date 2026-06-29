Наполи обяви новия договор на италиански национал в последния момент

От Наполи официално обявиха новия договор на левия халф-бек Леонардо Спинацола, който ще е до лятото на 2028 година. Любопитното е, че новината дойде един ден преди изтичането на досегашното споразумение на италианския национал.

33-годишният Спинацола има два сезона зад гърба си с екипа на “партенопеите”, с които първо спечели Скудетото, а на следващата кампания завърши втори в Серия А. През този период той записа общо 72 мача с четири гола и шест асистенции. Преди това опитният футболист е играл за отбори като Ювентус, Аталанта и Рома, а за “Скуадра адзура”, с която триумфира на Евро 2020, има 27 срещи със седем голови паса.

Here to stay. Leo extends his contract until 2028!



Read all about it here: https://t.co/ArAaIcO85U



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/SiLQiUUQOr — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 29, 2026

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Снимки: Gettyimages