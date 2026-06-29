Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Министър Керязов приема Владимир Кличко
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи обяви новия договор на италиански национал в последния момент

Наполи обяви новия договор на италиански национал в последния момент

  • 29 юни 2026 | 15:54
  • 426
  • 0
Наполи обяви новия договор на италиански национал в последния момент

От Наполи официално обявиха новия договор на левия халф-бек Леонардо Спинацола, който ще е до лятото на 2028 година. Любопитното е, че новината дойде един ден преди изтичането на досегашното споразумение на италианския национал.

33-годишният Спинацола има два сезона зад гърба си с екипа на “партенопеите”, с които първо спечели Скудетото, а на следващата кампания завърши втори в Серия А. През този период той записа общо 72 мача с четири гола и шест асистенции. Преди това опитният футболист е играл за отбори като Ювентус, Аталанта и Рома, а за “Скуадра адзура”, с която триумфира на Евро 2020, има 27 срещи със седем голови паса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

  • 29 юни 2026 | 10:48
  • 391
  • 0
Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

  • 29 юни 2026 | 10:45
  • 930
  • 2
Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

  • 29 юни 2026 | 10:34
  • 1791
  • 8
Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

  • 29 юни 2026 | 10:10
  • 687
  • 2
Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

  • 29 юни 2026 | 09:58
  • 363
  • 0
Барселона отново се активизира за Хари Кейн

Барселона отново се активизира за Хари Кейн

  • 29 юни 2026 | 09:56
  • 5899
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

  • 29 юни 2026 | 14:35
  • 23755
  • 66
Министър Керязов приема Владимир Кличко

Министър Керязов приема Владимир Кличко

  • 29 юни 2026 | 15:51
  • 3264
  • 9
Венци Стефанов: Мръсна история! Изглежда над собственика на Ботев (Пд) има чадър

Венци Стефанов: Мръсна история! Изглежда над собственика на Ботев (Пд) има чадър

  • 29 юни 2026 | 14:28
  • 16586
  • 27
Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
  • 1111
  • 0
Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
  • 31352
  • 95
Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

  • 29 юни 2026 | 15:03
  • 10819
  • 0