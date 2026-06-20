Игли Таре: Наполи направи мъдър избор с Алегри, цикълът на Леао в Милан приключи

Доскорошният спортен директор на Милан Игли Таре похвали Наполи за решението на клуба да назначи Масимилиано Алегри за свой наставник след напускането на Антонио Конте. Както е известно, ръководителят и треньорът работиха заедно при “росонерите”, но бяха уволнени веднага след края на изминалия сезон заради пропуснатото класиране за Шампионската лига.
“Алегри е топ треньор. Наполи направи мъдър избор, който е в съответствие с клубните амбиции, а те трябва да останат същите и през следващия сезон. Тези ситуации са част от играта и нашата професия. Още миналата година Алегри беше потенциален кандидат за Наполи, така че те са поддържали връзка помежду си. С Макс си говорим често по телефона, на всеки два-три дни. С него допуснахме някои грешки, но Алегри е наставник, който се е справил доста добре в историята на италианския футбол и ще продължава да го прави. От друга страна, надявам се Милан да намери баланс и сериозен план за бъдещето”, коментира Таре пред SportMediaset.
Той също така говори за желанието на нападателя на миланския гранд Рафаел Леао да напусне клуба седем години след пристигането си на “Сан Сиро”. “Не знам дали е добре или зле, че иска ново преживяване. Но когато някой има такова желание, това означава, че взаимоотношенията са приключили, а с това и цикълът. Неговите качества са неоспорими, като той просто трябва да намери постоянство в играта, защото е някой, който е способен сам да взима решения. През изминалата година обаче това не се случи, като част от причината бяха неговите физически проблеми”, добави бившият шеф на Милан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages