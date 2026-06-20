Игли Таре: Наполи направи мъдър избор с Алегри, цикълът на Леао в Милан приключи

Доскорошният спортен директор на Милан Игли Таре похвали Наполи за решението на клуба да назначи Масимилиано Алегри за свой наставник след напускането на Антонио Конте. Както е известно, ръководителят и треньорът работиха заедно при “росонерите”, но бяха уволнени веднага след края на изминалия сезон заради пропуснатото класиране за Шампионската лига.

“Алегри е топ треньор. Наполи направи мъдър избор, който е в съответствие с клубните амбиции, а те трябва да останат същите и през следващия сезон. Тези ситуации са част от играта и нашата професия. Още миналата година Алегри беше потенциален кандидат за Наполи, така че те са поддържали връзка помежду си. С Макс си говорим често по телефона, на всеки два-три дни. С него допуснахме някои грешки, но Алегри е наставник, който се е справил доста добре в историята на италианския футбол и ще продължава да го прави. От друга страна, надявам се Милан да намери баланс и сериозен план за бъдещето”, коментира Таре пред SportMediaset.

🗣️ Igli Tare spoke to @SportMediaset: On Max Allegri's expected appointment as Napoli coach: "He's a top coach. Napoli's decision was a wise one and matches the ambitions the club has and must continue to have next season. These situations are part of our game and our… pic.twitter.com/6pTcpZt4P6 — Milan Posts (@MilanPosts) June 20, 2026

Той също така говори за желанието на нападателя на миланския гранд Рафаел Леао да напусне клуба седем години след пристигането си на “Сан Сиро”. “Не знам дали е добре или зле, че иска ново преживяване. Но когато някой има такова желание, това означава, че взаимоотношенията са приключили, а с това и цикълът. Неговите качества са неоспорими, като той просто трябва да намери постоянство в играта, защото е някой, който е способен сам да взима решения. През изминалата година обаче това не се случи, като част от причината бяха неговите физически проблеми”, добави бившият шеф на Милан.

🗣️ Igli Tare spoke to @SportMediaset: Leão? "I don't know whether it's right or wrong for him to seek new experiences, but when a player has that desire, it usually means the relationship has come to an end and the cycle is over. His qualities are unquestionable. He only needs to… pic.twitter.com/r95fICV7FG — Milan Posts (@MilanPosts) June 20, 2026

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Снимки: Gettyimages