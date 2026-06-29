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  3. Наполи работи по нов договор за Мактоминей

Наполи работи по нов договор за Мактоминей

  • 29 юни 2026 | 05:08
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Ръководството на Наполи е започнало работа по удължаването на договора на Скот Мактоминей, като президентът Аурелио Де Лаурентис е твърдо решен да премахне всякакви съмнения относно бъдещето на полузащитника на стадион „Диего Армандо Марадона“.

Шотландският национал се превърна в незаменима част от отбора след трансфера си от Манчестър Юнайтед през и изигра ключова роля за триумфа със Скудетото през 2025 г. и се утвърди като един от първите играчи в стартовия състав.

Очаква се този статут да се запази и през следващия сезон въпреки напускането на Антонио Конте и предстоящото назначаване на Масимилиано Алегри начело на тима.

Според италианския портал Calciomercato.it 29-годишният футболист ще се срещне със спортния директор Джовани Мана и самия Де Лаурентис през следващите седмици. Темата на разговора ще бъде удължаването на настоящия му контракт, който изтича през юни 2028 г.

Роденият в Ланкастър полузащитник е привлякъл интереса на няколко от най-големите европейски клубове, които според слуховете са готови да му предложат изключително изгодни лични условия, за да го привлекат.

Въпреки това, от Наполи са решени да избегнат всякакви изненади и очакванията са, че дългосрочното бъдеще на Мактоминей ще остане свързано с Неапол.

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