Наполи работи по нов договор за Мактоминей

Ръководството на Наполи е започнало работа по удължаването на договора на Скот Мактоминей, като президентът Аурелио Де Лаурентис е твърдо решен да премахне всякакви съмнения относно бъдещето на полузащитника на стадион „Диего Армандо Марадона“.

Шотландският национал се превърна в незаменима част от отбора след трансфера си от Манчестър Юнайтед през и изигра ключова роля за триумфа със Скудетото през 2025 г. и се утвърди като един от първите играчи в стартовия състав.

Очаква се този статут да се запази и през следващия сезон въпреки напускането на Антонио Конте и предстоящото назначаване на Масимилиано Алегри начело на тима.

Napoli are moving to renew Scott McTominay's contract, with reports from Italy claiming the club will soon meet with the former Man Utd midfielder to discuss improved terms. pic.twitter.com/npF69lO67A — Football Italia (@footballitalia) June 28, 2026

Според италианския портал Calciomercato.it 29-годишният футболист ще се срещне със спортния директор Джовани Мана и самия Де Лаурентис през следващите седмици. Темата на разговора ще бъде удължаването на настоящия му контракт, който изтича през юни 2028 г.

Роденият в Ланкастър полузащитник е привлякъл интереса на няколко от най-големите европейски клубове, които според слуховете са готови да му предложат изключително изгодни лични условия, за да го привлекат.

Въпреки това, от Наполи са решени да избегнат всякакви изненади и очакванията са, че дългосрочното бъдеще на Мактоминей ще остане свързано с Неапол.

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